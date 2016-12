Mancini: "Balo? Cambiate domanda"

- A Manchester tutto ormai sembra ruotare intorno a, nel bene e nel male. Fin troppo, anche per chi l'attaccante l'ha voluto a tutti i costi con sé:. Il manager dei Citizens, protagonista in passato di un, è letteralmente esploso in conferenza stampa all'ennesima domanda sulla sconsideratezza di: "Che c...! Cambiate domanda!" ha esclamato lasciando trasparire un leggero sorriso.

Una volta è per il mercato, l'altra per la rissa. Un'altra volta ancora si parla di night club o dei capelli stravaganti. In Inghilterra non mancano le occasioni per parlare di Mario Balotelli, forse il giocatore più spesso in copertina dei tabloid di tutta la Premier League. Tutta questa attenzione però ha stufato Roberto Mancini che non ha nascosto il proprio disappunto all'ennesima domanda sulla stravaganza di SuperMario. "Ma che diavolo! - ha sbottato il manager - Un'altra domanda per piacere!". Lo ha fatto accennando un sorriso più di circostanza che altro. Del resto gestire la popolarità di Balotelli non è facile, nemmeno per chi come lui l'ha voluto fortemente a Manchester.

Durante la conferenza stampa comunque Mancini ha dovuto parlare di Balotelli dal punto di vista calcistico. "Spero che il nuovo anno sarà l'occasione per una nuova ripartenza. L'ho mandato a giocare con la nostra squadra Under-21 perché dopo 40 giorni senza partite ha bisogno di giocare. Si allena bene e spero che quest'anno sia diverso dagli altri".