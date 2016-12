Stramaccioni: "Periodo difficile passato"

- La vittoria in casamanca da tre giornate manon è preoccupato: "Resto convinto che siamo una grande squadra - ha dichiarato in conferenza stampa -. Abbiamo avuto un periodo difficile ma la mialotterà fino alla fine". A San Siro arriva un Pescara in ripresa: "sta facendo un gran lavoro, sono organizzati". Il tecnico però potrebbe recuperare delle pedine: "sono convocati, ma non al 100%".

IDEE CHIARE PER IL MERCATO, WES: FINIAMOLA PRESTO

Sul mercato, l'allenatore nerazzurro ha le idee chiare: "Cerchiamo un esterno destro e un centrocampista centrale con caratteristiche diverse da quelli che abbiamo già. Altrimenti non mi servono. Duncan? Ha bisogno di giocare, la soluzione ideale è darlo a un top club di serie B"

Impossibile per il tecnico nerazzurro non parlare del futuro di Wesley Sneijder, giocatore attorno al quale venne costruita l'Inter in estate e che adesso è vicinissimo all'addio: "La mia stima per Wes è rimasta immutata e fino all'infortunio con me ha sempre giocato. L'Inter però è cambiata da questa estate. Non è facile trovare giocatori del suo livello, chi ce l'ha se lo tiene. Ci daremo da fare. Dentro o fuori spero che finisca presto questa storia". La volontà dell'Inter però è quella di tornare da subito a correre in campionato: "Siamo una grande squadra che sta vivendo un momento difficile - precisa Stramaccioni -, non una squadra normale che ha inanellato a inizio anno una serie di risultati positivi. Dopo essere stati a un passo dalla vetta c'è stata una leggera flessione e un calo di risultati, ma la mia Inter lotterà con le altre fino alla fine".

CONVOCATI: STRAMACCIONI NE RECUPERA SEI

Andrea Stramaccioni recupera sei giocatori per la partita contro il Pescara. Tra i convocati del tecnico dell'Inter figurano infatti Chivu, Nagatomo, Obi, Mudingayi, Coutinho e Milito, tutti assenti nella prima gara dell'anno a Udine. Presente anche Gargano, in dubbio per un problema alla coscia sinistra.

Andrea Stramaccioni ha convocato 24 giocatori.

Portieri: 1 Handanovic, 27 Belec, 77 Di Gennaro;

Difensori: 4 Zanetti, 6 Silvestre, 26 Chivu, 31 Pereira, 42 Jonathan, 44 Bianchetti, 55 Nagatomo;

Centrocampisti: 14 Guarin, 16 Mudingayi, 17 Mariga, 19 Cambiasso, 20 Obi, 21 Gargano, 24 Benassi, 41 Duncan;

Attaccanti: 7 Coutinho, 8 Palacio, 18 Rocchi, 22 Milito, 88 Livaja, 99 Cassano.