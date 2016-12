Conte: "A Bari mai accorto di combine"

- "Non mi sono mai accorto di qualcosa di anomalo accaduto attorno al Bari nel periodo in cui l'ho allenato". E' questa la testimonianza rilasciata da, attuale allenatore della, di fronte agli inquirenti pugliesi nell'ambito dell'inchiesta sul. La presunte combine risalgono alle stagioni. Conte poi rincara la dose: "Se avessi saputo di gare truccate, ai miei giocatori avrei staccato la testa".

Conte è stato sentito dagli inquirenti il 6 settembre scorso. I fatti su cui i magistrati hanno gli hanno rivolte delle domande - emerge dalle 94 pagine del verbale - si riferiscono ad alcune partite giocate dal Bari nei campionati 2007-2008 e 2008-2009, quando Conte era allenatore dei biancorossi. Per queste ed altre due partite ritenute truccate, la procura di Bari ha fatto notificare a 33 persone - tra cui 27 calciatori, quasi tutti ex del Bari - l'avviso di conclusione delle indagini per frode sportiva.

In particolare, gli inquirenti chiedono a Conte delle presunte combine di Salernitana-Bari del 23 maggio 2009 e Bari-Treviso del 10 maggio 2008, vendute complessivamente, secondo la Procura, dagli atleti biancorossi in cambio di 220mila euro. Su Salernitana-Bari, Conte fa riferimento al gemellaggio tra le tifoserie. "L'anomalia che ho riscontrato - afferma - è stata che quando la Salernitana segnava si abbracciavano i tifosi della Salernitana con quelli del Bari". Su Bari-Treviso "drizzai le antenne sia perché eravamo salvi sia perché nel Treviso c'erano tanti ex calciatori del Bari".

"E' una vergogna - dice Conte di fronte ai magistrati secondo gli atti del verbale di fronte ai magistrati -. Se io avessi saputo una cosa del genere, ad uno ad uno gli staccavo la testa". Sulla partita Salernitana-Bari del 23 maggio 2009 venduta per 150mila euro, Conte sbotta: "Se dietro una partita del genere c'è un accordo in denaro così importante a me viene da piangere, mi viene da piangere a sapere che ci stanno dei soldi dietro". Durante l'audizione, parlando del campionato 2008-2009, è Conte stesso a porre domande agli inquirenti: "Di quel campionato quante partite ci sono state così? Per me questo è qualcosa di incredibile. E da parte mia c'è comunque grandissima amarezza".

KUTUZOV: "CONTE NON SAPEVA DELLA COMBINE MA..."

Durante la settimana precedente la partita di campionato di B Salernitana-Bari l'allenatore dei biancorossi, pur non essendo a conoscenza della presunta combine della gara, avrebbe detto: "Ragazzi, se voi andate in Salernitana, potete giocare come volete alla fine. Se si decide insieme che la partita a voi non serve, magari... ma tutti insieme.. Io sto con voi, a me non mi interessa... Giocate, se volete giocare, cioè per me ho fatto il massimo, ho vinto il campionato". Lo afferma, durante l'interrogatorio che ha reso davanti ai carabinieri di Bari, l'ex calciatore bareseMa alla domanda dei carabinieri del nucleo investigativo sul ruolo di Conte, se il tecnico sapesse del presunto accordo con la Salernitana, Kutuzov risponde di "no".