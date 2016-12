Cavani: "Mi piacerebbe giocare con Balotelli"

foto SportMediaset 00:30 - Dopo gli elogi di Walter Mazzarri, un altro napoletano come Edinson Cavani tende la mano a Mario Balotelli: "Una mela marcia? A tutti può capitare di sbagliare, ma lui è un grande calciatore. Ha dimostrato di essere un campione e mi piacerebbe giocare con lui". Il 'no' di De Laurentiis alla proposta russa di 55 milioni ha rafforzato l'amore fra il Matador e il Napoli: "Mi ha dato tranquillità, ora penso a dare tutto e vincere con questo club". - Dopo gli elogi di, un altro napoletano cometende la mano a: "Una mela marcia? A tutti può capitare di sbagliare, ma lui è un grande calciatore. Ha dimostrato di essere un campione e mi piacerebbe giocare con lui". Il 'no' dialla proposta russa di 55 milioni ha rafforzato l'amore fra il Matador e il: "Mi ha dato tranquillità, ora penso a dare tutto e vincere con questo club".

"Spero di stare qui ancora per un bel po' - ha spiegato l'attaccante nel corso di un'intervista al 'Tg1' -, mi godo questo bel momento in una città dove la gente dà sempre una spinta in più. Sono molto legato a questa città, mi dà sicurezza e i miei figli sui sentono napoletani". Un pensiero anche per Mazzarri: "Quando dice che il mio successo dipende dalla squadra ha pienamente ragione". Un accenno anche ai cori razzisti: "Dispiace, è una cosa che non dovrebbe esistere. Il mondo è così com'è perché ci sono tante differenze. Dispiace vedere dei giocatori che se la prendono con quei cori ma uno deve sempre ringraziare dio per l’opportunità di essere lì dentro".