"Al Napoli per vincere lo scudetto"

foto SportMediaset 19:27 - Pablo Armero è un giocatore del Napoli da poche ore ma, attraverso il suo agente, dimostra di avere le idee chiare: si è trasferito al San Paolo per vincere. "Armero viene a Napoli per vincere lo scudetto - spiega Luciano Ramalho a Radio Kiss Kiss -. Si è inserito l'Anzhi nelle ultime ore ma lui ha scelto la maglia azzurra. Avrà il 27. Ruberà il posto a Zuniga? Forse sì, ma deciderà l'allenatore. Noi siamo contentissimi di questa scelta". è un giocatore delda poche ore ma, attraverso il suo agente, dimostra di avere le idee chiare: si è trasferito al San Paolo per vincere. "viene a Napoli per vincere lo scudetto - spiegaa Radio Kiss Kiss -. Si è inserito l'nelle ultime ore ma lui ha scelto la maglia azzurra.. Ruberà il posto a Zuniga? Forse sì, ma deciderà l'allenatore. Noi siamo contentissimi di questa scelta".

Sulle spalle del colombiano ci sarà dunque quel "27" che in casa Napoli manca dal 2010. L'ultimo a vestirlo fu Fabio Quagliarella prima del passaggio alla Juventus. L'obiettivo dell'esterno è integrarsi subito nel gruppo di Mazzarri: "Non ha ancora avuto contatti con l'allenatore - ha continuato l'agente -, ma lo farà presto. Deciderà il mister se preferirlo o meno a Zuniga". Armero arriva dai primi mesi a Udine in cui è stato poco utilizzato da Guidolin: "Ha deciso così l'allenatore, lui comunque aveva in testa di giocare in una grande come è naturale che sia. L'Anzhi ci ha provato all'ultimo - rivela Ramalho - ma ha preferito restare in Italia e giocare nel Napoli. Lo ha deciso lui. E' a Napoli per vincere lo scudetto".