Pato: "Sto bene e voglio giocare"

Primo giorno al Corinthians per Pato. L'attaccante ex Milan, dopo una - Primo giorno alper. L'attaccante ex Milan, dopo una vacanza a Sankt Moritz con la fidanzata Barbara Berlusconi , è volato in Brasile, a San Paolo, per iniziare la sua nuova avventura calcistica. Il Papero in giornata sosterrà le visite mediche di rito, poi firmerà il quadriennale che lo legherà al Timao e venerdì verrà presentato a stampa e tifosi. Il giocatore in aeroporto ha dichiarato: "Sto bene, ho voglia di giocare presto".

Pato si è presentato sorridente e ai colleghi di Globoesporte.com ha rivelato il suo obiettivo: "Farò di tutto per far felici i tifosi". Intanto al Milan attendono il buon esito delle visite mediche per ufficializzare l'acquisto dall'Empoli della metà di Saponara.