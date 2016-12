Mazzarri: "Balo? Sarebbe stimolante allenarlo"

foto SportMediaset Correlati Berlusconi: "Balotelli una mela marcia"

La scheda di Supermario 19:03 - L'allenatore del Napoli, Walter Mazzarri, parla di Mario Balotelli: ''Non lo conosco direttamente, ci ho parlato una volta, un paio di anni fa, lo incontrai in un albergo di Sorrento. A me ha fatto una buona impressione, però solo chi lo allena sa quali eventuali problemi può creare - ha aggiunto il tecnico -, un po' di esperienza ce l'ho e un talento del genere sarebbe stimolante da allenare, però poi non so come potrebbe andare a finire''. - L'allenatore del Napoli,, parla di: ''Non lo conosco direttamente, ci ho parlato una volta, un paio di anni fa, lo incontrai in un albergo di Sorrento. A me ha fatto una, però solo chi lo allena sa quali eventuali problemi può creare - ha aggiunto il tecnico -, un po' di esperienza ce l'ho e, però poi non so come potrebbe andare a finire''.

Mazzarri ha anche commentato il campionato, ospite di "Teo in tempo reale", programma di Radio Monte Carlo: "Noi viviamo alla giornata, ma nel senso positivo, cercando di vincerle tutte e vedremo alla fine cosa sarà successo'. Credo si possa tranquillamente dire - ha aggiunto l'allenatore del Napoli - che la Juventus negli ultimi due anni ha fatto un mercato pazzesco, ha giocatori importanti, esperti, abituati a giocare per vincere, ha un po' di tutto". Proprio sull'importanza dei top player si è soffermato il tecnico toscano: "I giocatori di qualità sono fondamentali, più ne hai e più sono consoni al progetto e meglio è. Però va aggiunto se non c'è una squadra organizzata alle spalle dei giocatori più importanti non fai niente di particolare".