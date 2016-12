Inter: Stadio, Moratti "copia" l'AIK

foto SportMediaset 16:03 - L'Inter sembra fare sul serio per la costruzione del nuovo stadio: nei prossimi giorni è atteso a Milano il presidente dell'Aik Solna. Johan Strömberg, patron del club svedese, ha infatti dichiarato: "Siamo stati contattati dall'Inter perché ha intenzione di costruire uno stadio di proprietà e sono interessati alla nostra Friends Arena", queste le parole riportate da Fcinter1908.it. "Andremo a Milano venerdì e ci fermeremo fino a domenica". - L'Inter sembra fare sul serio per la costruzione del: nei prossimi giorni è atteso a Milanoa. Johan Strömberg, patron del club svedese, ha infatti dichiarato: "Siamo statiperché ha intenzione di costruire uno stadio di proprietà e sono", queste le parole riportate da Fcinter1908.it. "Andremo a Milano venerdì e ci fermeremo fino a domenica".

L'Inter avrebbe scelto l'impianto svedese come modello per il nuovo stadio nerazzurro e così riceverà prima la società svedese per parlare anche del processo di costruzione e poi andrà di persona a visionare la Friends Arena: "Saremo a Milano questo weekend, assisteremo a Inter-Pescara e ci fermeremo fino a domenica per parlare con il presidente Moratti - ha dichiarato Stromberg -. Sono stati impressionati dal nostro impianto. Per noi, invece, sarà l'occasione per imparare molto a livello di marketing da una grande società".