Milan,Berlusconi chiude a Balotelli

foto SportMediaset

13:41

- I giovani, il. E' una 360 gradi quello che racconta ala sua idea per rilanciare i rossoneri ad alti livelli: "Come? Con una squadra completamente rinnovata e andando a cercare i migliori giovani in giro per il mondo. Piacciono - ha aggiunto il patron rossonero - Destro e Santon". Su Allegri poi: "Con lui c'è un ottimo rapporto, ma dipenderà dai risultati". E Balotelli? "Non è nei nostri progetti".