Conte striglia la Juve: "Non deve più accadere"

- Lavuole dimenticare la sconfitta contro lae aspetta ilin: "Non deve più accadere di perdere 11 contro 10.ma vogliamo rifarci". Dopo lo scudetto sono aumentati i cosiddetti gufi: "Chi vince provoca gelosia: è accaduto agli altri, ora tocca a noi". Qualche novità in formazione: "Ci sarà un po' di rotazione.: voglio vedere come se la cava".

Conte poi spegne le polemiche tra lui e Allegri: "Ha vinto uno scudetto, ha fatto bene al Milan. Siamo avversari in campo ma tra noi c'è stima e rispetto". I tifosi devono stare tranquilli su Marchisio e Vucinic: "Claudio ha solo preso una botta forte alla rotula, non è niente di grave. Su Mirko la situazione è stabile, ha un problema alla caviglia e lo stiamo curando: lo gestisco come minutaggio ma spero presto di poterlo impiegare per tutti i novanta minuti".

Nonostante i gol blucerchiati arrivati dal suo lato, Conte promuove Peluso: "Ho rivisto la gara, confermo che ha fatto una buona prestazione. Poi, e vale per tutti, ovvio che possiamo e dobbiamo migliorare". Infine, un accenno al mercato: "Su Drogba sia io che Marotta abbiamo detto la verità: è normale che il dg sondi tanti giocatori. Poi, secondo disponibilità economiche e risposte dei giocatori, decidiamo cosa fare. Llorente? Mi pare che anche l'Athletic abbia pubblicato un comunicato sul suo sito...".