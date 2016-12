Pallone d'oro: storico poker di Messi

foto SportMediaset Correlati Messi da record: tutte le foto della premiazione 14:55 - Tutto come previsto: Lionel Messi si aggiudica il Pallone d'oro 2012 e diventa, con quattro riconoscimenti consecutivi, il calciatore ad averne vinti di più nella storia. Superati Michel Platini, Johan Cruijff e Marco Van Basten, che si fermarono a quota tre. Il fuoriclasse del Barcellona ha preceduto Cristiano Ronaldo (2°) e il compagno di club Andrés Iniesta (3°). "E' pazzesco. Quattro volte di fila è pazzesco", le prime parole di Leo. - Tutto come previsto:si aggiudica ile diventa, con quattro riconoscimenti consecutivi, il calciatore ad averne vinti di più nella storia. Superati, che si fermarono a quota tre. Il fuoriclasse delha preceduto(2°) e il compagno di club(3°). "E' pazzesco. Quattro volte di fila è pazzesco", le prime parole di Leo.

In occasione della conferenza stampa che ha preceduto la cerimonia del Pallone d'oro, Leo Messi ha fatto sfoggio di modestia nonostante abbia battuto ogni record segnando 91 gol nell'anno solare appena concluso: "Il 2012 non è stato il mio anno migliore - le sue parole -. Mi interessano di più i premi e i trofei a livello di squadra che i primati personali. Ci sono state stagioni in cui abbiamo (con il Barcellona, ndr) vinto più titoli e per questo li ritengo i miei anni migliori".