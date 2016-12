Serie A: Lodi squalificato 3 turni

foto SportMediaset 17:51 - Cattive notizie per il Catania, che dovrà fare a meno di Lodi (espulso col Torino per una sberla a Meggiorini) per le prossime tre partite. Il Giudice sportivo, infatti, ha squalificato il centrocampista per tre turni "per avere, al 12' del primo tempo, colpito volontariamente un avversario con una violenta manata sul collo". Stop di due giornate per Cossu (Cagliari), "per avere, al 40' del secondo tempo, rivolto all'Arbitro espressioni ingiuriose". - Cattive notizie per il, che dovrà fare a meno di(espulso colper una sberla a) per le prossime tre partite. Il Giudice sportivo, infatti, ha squalificato il centrocampista per tre turni "per avere, al 12' del primo tempo, colpito volontariamente un avversario con una violenta manata sul collo". Stop di due giornate per(Cagliari), "per avere, al 40' del secondo tempo, rivolto all'Arbitro espressioni ingiuriose".

Una giornata di squalifica, invece, per i seguenti giocatori: Morleo e Guarente (Bologna), Agazzi (Cagliari), Berardi (Sampdoria), Juan Jesus (Inter), Pjanic (Roma), Lucarelli e Benalouane (Parma), Dainelli (Chievo), Vives, Glik, Masiello, Darmian e Gazzi (Torino), Angelo (Siena), Ilicic (Palermo), Pazzini (Milan) e Togni (Pescara). Queste le ammende per le società: 15.000 euro alla Lazio e al Napoli e 3.000 euro al Catania.



Il Giudice sportivo, inoltre, ha inibito Pavel Nedved a svolgere ogni attività in seno alla Figc, a ricoprire cariche federali e a rappresentare la società nell'ambito federale fino al 31 gennaio "per avere, a fine gara, durante il rientro negli spogliatoi, rivolto agli Ufficiali di gara espressioni insultanti". Un turno di squalifica per il tecnico del Cagliari, Pulga, ''per avere, al 31' del primo tempo, contestato l'operato arbitrale, rivolgendo al Direttore di gara espressioni ingiuriose''. Ammonizione con diffida e ammenda di 10.000 euro per il presidente del Catania, Pulvirenti, ''per avere, al 48' del secondo tempo, contestato platealmente l'operato arbitrale allontanandosi dalla panchina aggiuntiva con gestualità irrispettosa nei confronti del Quarto Ufficiale".