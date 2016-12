Razzismo, Lazio sotto inchiesta

foto SportMediaset 17:31 - L'Uefa ha aperto un'inchiesta disciplinare contro la Lazio per la presunta condotta razzista dei tifosi durante la gara di Europa League con il Tottenham, giocata a Roma il 22 novembre scorso e terminata 0-0. A carico dei biancocelesti gravano anche le accuse di lancio di razzi e fuochi d'artificio, incidenti di natura non sportiva, arrivo in ritardo della squadra allo stadio e ritardata gestione dei referti. Il caso verrà esaminato il 24 gennaio. - Lha aperto un'inchiesta disciplinare contro laper la presunta condotta razzista dei tifosi durante la gara dicon il, giocata a Roma il 22 novembre scorso e terminata 0-0. A carico dei biancocelesti gravano anche le accuse di lancio di razzi e fuochi d'artificio, incidenti di natura non sportiva, arrivo in ritardo della squadra allo stadio e ritardata gestione dei referti. Il caso verrà esaminato il 24 gennaio.

L'Uefa avvierà un'inchiesta anche contro il Tottenham per i disordini causati dai tifosi.



La Lazio dovrà pagare un'ammenda di 15.000 euro per i cori razzisti rivolti dai suoi sostenitori nei confronti del giocatore del Cagliari Victor Ibarbo nel corso della partita di sabato scorso all'Olimpico. Il giudice sportivo ha deciso una sanzione attenuata "per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza e per avere altri sostenitori immediatamente e chiaramente manifestato la propria dissociazione da tali biasimevoli comportamenti".