Guardiola ha deciso e annuncia: "Torno ad allenare"

- Dopo tante voci, ecco l'annuncio ufficiale:si siederà di nuovo in panchina. "Sì, la prossima stagione tornerò ad allenare. Ancora non so con quale squadra possa succedere", ha detto lo stesso ex allenatore del Barcellona campione di tutto. Un annuncio che, naturalmente, scatenerà la corsa a scoprire quale sarà la squadra prescelta. I club di Premier League,in testa, sono in pole position.

"Ricomincerò ad allenare perché sono giovane, ho 41 anni. Ho spiegato i motivi della mia decisione, il resto non mi interessa. Non ho ancora una squadra, ma tornerò in panchina", ha aggiunto lo spagnolo. Potrebbe andare al Bayern Monaco? "Il Bayern ha un grande allenatore come Jupp Heynckes".

A Guardiola è poi stato chiesto se, dopo l'esonero di Mano Menezes, abbia mai preso in seria considerazione l'ipotesi di diventare ct del Brasile per guidare la Seleçao nel Mondiale di casa del 2014. ''Ho sempre pensato - ha risposto - che le nazionali devono guidarle persone di quello stesso paese, perché si tratta di una cosa che tocca sentimenti speciali. E poi in Brasile ci sono grandi allenatori, e Scolari è uno di questi. Però sono molto contento di esser stato preso in considerazione, è un onore sapere che i brasiliani pensino che potrei essere un buon allenatore per loro''.

Inevitabile una domanda sul Barcellona di Tito Vilanova, che dopo 18 giornate di campionato ha il punteggio-record di 52 punti. ''E' uno spettacolo vederli giocare - ha concluso - . Ho avuto la fortuna di lavorare in questo fantastico club, e il regalo più bello che possano farmi è che tutto ciò resti uguale o diventi ancora meglio. Il Barcellona è una squadra che continua a essere rispettata e ammirata''.