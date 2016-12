Moratti: "Aggiusteremo l'Inter"

foto SportMediaset Correlati Inter: tutti i numeri della crisi 20:06 - Il giorno dopo la sconfitta di Udine, l'Inter cerca di fare il punto della situazione. Branca e Ausilio sono stati a colloquio con il presidente Moratti, il tema dell'incontro è il mercato. "Schelotto, Sorrentino e Lodi sono tutti buoni giocatori - ha dichiarato Moratti dopo il summit -. Ora, però, non è il momento di spendere troppo". Il patron ha parlato anche del match con l'Udinese: "Bene fino a un certo punto, poi una brutta trasformazione". - Il giorno dopo la sconfitta di Udine, l'Inter cerca di fare il punto della situazione.sono stati a colloquio con il presidente Moratti, il tema dell'incontro è il mercato. "i - ha dichiaratodopo il summit -. Ora, però, non è il momento di spendere troppo". Il patron ha parlato anche del matche: ", poi una brutta trasformazione".

Si è concluso dopo un'ora e mezza il summit di mercato tra Branca, Ausilio e e Moratti. Il vertice societario, successivo alla debacle con l'Udinese, ha permesso di fare il punto sugli obiettivi presenti e futuri della squadra. Il presidente ha fatto intendere che qualcosa verrà fatto per migliorare la squadra a disposizione di Stramaccioni, anche se ha escluso colpi di grande impatto visto il momento di crisi che coinvolge anche il calcio italiano. "Abbiamo parlato di ieri ma anche del futuro - ha confermato il numero uno nerazzurro -. Aggiusteremo l'Inter, prima di tutto speriamo di recuperare in fretta gli infortunati e di riavere gli squalificati".



Non è molto soddisfatto della sconfitta patita domenica contro l'Udinese: "Abbiamo fatto bene solo per una parte della gara, poi c'è stata una brutta trasformazione che non doveva succedere - ha commentato così il match contro i friulani Moratti, che poi ha aggiunto -. L'arbitro è stato bravo, non ha colpe, anche se c'è da dire che noi siamo certo fortunati". L'Inter di Strama ha gli stessi punti, al termine del girone di andata, di quella allenata da Ranieri, ma il presidente non è del tutto pessimista: "Stessi punti, ma la posizione è buona anche perché le altre rallentano".