"Balotelli sarebbe una mela marcia"

11:30

non ha dubbi e sceglie il secondo. "Sono molto legato a Stephan e quindi lo preferisco - dice a Rtl 102.5 -. Anche se l'uruguaiano è molto bravo e può riportare in alto il Napoli". In serata, poi, ad Antenna 3 chiude definitivamente a: "Se si mette una mela marcia nello spogliatoio, può infettare tutti gli altri. E' una persona che io non accetterei mai facesse parte dello spogliatoio del Milan".