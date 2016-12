Samp, scherzetto alla Juve: 1-2

LA PARTITA

Se contro il Cagliari c'era stato qualche segnale di avvertimento, con la Sampdoria la Juve ha mostrato di essere perlomeno umana. Non una bella consolazione per Conte, che incassa la prima sconfitta in campionato da quando è sulla panchina bianconera, la terza complessiva della sua squadra in stagione. Il problema non è, almeno per il momento, la Lazio, salita a -5 in classifica, ma soprattutto l'infortunio di Marchisio, uscito in barella dopo uno stoico tentativo di rimanere in campo in seguito a una botta a un ginocchio. E non basta il fatto che alcune delle dirette concorrenti come Fiorentina e Inter abbiano fatto la stessa fine. Fa festa invece la Samp per un successo, il primo con Delio Rossi alla guida, dopo tre ko di fila, che la tolgono dalle sabbie mobili della classifica.

Ma si era capito subito che non sarebbe stata una partita già scritta. Un po' lo stop festivo, un po' il sovraccarico di allenamento, la Juve non parte a mille, anche se il primo tempo si gioca quasi a senso unico. Non che alla Samp manchino le occasioni, anzi. Però la gara la fanno, ovviamente, i bianconeri. Romero è attento su Giovinco e su un pallone vagante che blocca sulla riga, ma nulla può sul rigore calciato nell'angolino dalla "Formica Atomica" per fallo di Berardi su Marchisio. Lo stesso Berardi è il protagonista negativo della prima frazione, quando alla mezz'ora si fa cacciare per un fallo da dietro su Barzagli che gli costa il secondo giallo. E se Buffon, bravo su Pioli, si vede graziato da una sorprendente punizione dell'ex Estigarribia, l'arbitro Valeri finisce nel mirino dei tifosi dello Stadium (quasi esaurito) quando per due volte fischia contro Matri e Bonucci altrettanti falli in area che potevano essere puniti con il penalty.

La Juve, però, non è affamata come al solito e si vede. Il problema è che nel tentativo di chiudere una partita che pare senza storia, Pirlo e compagni finiscono con il riaprirla prima e buttarla via poi. Sul gol del pareggio di Icardi c'è lo zampino di Buffon, che respinge nel peggiore dei modi un tiro centrale, vedendo rotolare il pallone in porta senza poterci fare nulla. Vucinic e Quagliarella dovrebbero rianimare la speranze di casa, ma non bastano e la squadra ligure vola in contropiede. Su uno di questi è ancora Icardi a fare il fenomeno, sorprendendo il numero uno avversario sotto il proprio incrocio. La Juve prova a raddrizzare la domenica ma si schianta sulla traversa colpita da Vucinic. Come se non bastasse ecco il ko di Marchisio (ma anche Bonucci si fa male a una caviglia) che trasforma in nerissima l'ultima giornata del girone di andata per i bianconeri. E mercoledì c'è il Milan in Coppa Italia.

LA PARTITA MINUTO PER MINUTO

LE PAGELLE

Buffon 4,5 Resta fermo su una punizione di Estigarribia, si lascia sfuggire il tiro di Icardi e prende il secondo gol sul suo palo. Disastro

Peluso 5 Dopo la prima prestazione la domanda è una sola: quando torna Chiellini? Colpevole su entrambi i gol. Lo aspetta una settimana lunghissima a Vinovo

Pogba 6 Da quando, dopo il Bologna, è stato catechizzato da Conte, ha perso il suo coraggio giovanile e si è trasformato un "normale" interno di centrocampo. Forse bisognerebbe allentare la briglia

Palombo 6 Torna titolare e parte difensore centrale anche se senza fascia di capitano. Una sola esitazione in area su Matri

Berardi 5 Rigore evitabile con l'avversario di spalle e poi il rosso: gli è andata bene che i suoi compagni hanno rimediato

Icardi 8 Un po' di fortuna sul primo gol, ma il secondo è un capolavoro

JUVENTUS-SAMPDORIA 1-2

Juventus (3-5-2): Buffon 4,5; Bonucci 6,5, Barzagli 6,5, Peluso 5; Padoin 6, Pogba 6 (26' st Giaccherini 6), Pirlo 6, Marchisio 6, De Ceglie 6 (16' st Vucinic 5,5); Matri 6 (16' st Quagliarella 5,5), Giovinco 6. A disp.: Storari, Branescu, Marrone, Isla, Caceres, Vidal. All.: Conte 5,5

Sampdoria (3-5-2): Romero 6,5; Gastaldello 6, Palombo 6, Costa 6; Berardi 5, Obiang 6,5, Poli 6,5, Krsticic 6,5 (35' st Tissone 6), Estigarribia 6 (1' st De Silvestri 6); Eder 6,5 (31' st Munari 6), Icardi 8. A disp.: Berni, Da Costa, Castellini, Mustafi, Poulsen, Rossini, Renan, Savic. All.: Rossi 7

Arbitro: Valeri

Marcatori: 24' rigore di Giovinco (J), 8' st e 23' st Icardi (S)

Ammoniti: Poli, Krsticic, Romero, Icardi (S), Pogba, Bonucci, Peluso, Pirlo (J)

Espulsi: Berardi (S)