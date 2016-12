Razzismo, Blatter contro il Milan

foto SportMediaset 16:46 - "Lasciare il campo non credo sia la soluzione. Ci vogliono tolleranza zero e sanzioni dure contro il razzismo". Da Dubai il presidente della Fifa Joseph Blatter prende posizione sull'episodio di razzismo durante l'amichevole di Busto Arsizio e sulla decisione del Milan di abbandonare il campo. "Non penso che un giocatore possa lasciare il campo perché altrimenti scatta la squalifica. La federazione italiana deve ancora relazionarci sull'accaduto''. - "Lasciare il campo non credo sia la soluzione. Ci vogliono tolleranza zero e sanzioni dure contro il razzismo". Da Dubai il presidente della Fifaprende posizione sull'episodio di razzismo durante l'amichevole die sulla decisione deldi abbandonare il campo. "Non penso che un giocatore possa lasciare il campo perché altrimenti scatta la squalifica. La federazione italiana deve ancora relazionarci sull'accaduto''.

"Questo è un argomento molto delicato - ha aggiunto Blatter al quotidiano 'The National' - Ripeto non ci deve essere tolleranza sul razzismo allo stadio, bisogna combattere questo fenomeno. L'unica soluzione è quella di essere molto duri con le sanzioni e le sanzioni devono essere una diminuzione di punti o qualcosa di simile. Quanto accaduto - ha concluso il numero uno del calcio mondiale - è l'esempio che gli spettatori devono comportarsi bene, perché, se ho capito bene, un giocatore può andarsene e gli altri andar via con lui. Non si può continuare con gli insulti".