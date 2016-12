Serie A, l'Inter spreca poi sfigura: 3-0 Udinese

foto SportMediaset Correlati Stramaccioni furioso con l'arbitro 16:15 - Una Befana con tanto carbone per l'Inter, che nella prima uscita dell'anno frana a Udine: 0-3. Primo tempo equilibrato: i nerazzurri reclamano un rigore per fallo su Palacio e Totò colpisce la traversa su punizione. Nella ripresa gli ospiti si divorano due gol con Jonathan e Palacio e poi vengono puniti sotto i colpi di Di Natale (doppietta al 18' e al 34') e Muriel (30'), restando anche in 10 per il rosso a Juan Jesus per doppia ammonizione (20'). - Una Befana con tanto carbone per l', che nella prima uscita dell'anno frana a0-3. Primo tempo equilibrato: i nerazzurri reclamano un rigore per fallo su Palacio e Totò colpisce la traversa su punizione. Nella ripresa gli ospiti si divorano due gol cone poi vengono puniti sotto i colpi di(doppietta al 18' e al 34') e(30'), restando anche in 10 per il rosso a Juan Jesus per doppia ammonizione (20').

Erano 14 anni che l'Inter non perdeva la prima dell'anno. A Udine arriva la sesta sconfitta in campionato, la quarta consecutiva lontano da San Siro. Segnali molto preoccupanti per una squadra che si è persa negli uomini e nelle idee. Dal canto suo l'Udinese ringrazia ancora una volta il suo fuoriclasse.



LA PARTITA

Neanche panchina per Milito, che va in tribuna causa affaticamento: in avanti Cassano-Palacio. Con la squalifica di Ranocchia e il forfait di Chivu, Stramaccioni ricorre ancota a Cambiasso in difesa. Nell'Udinese Muriel vince il ballottaggio con Maicosuel e Ranegie e per la prima volta fa coppia con Di Natale. Due sussulti al Friuli in un primo tempo non certo entusiasmante. Succede tutto nel giro di 2', dal 25' al 27': prima l'Inter chiede un rigore per un contatto nell'area dell'Udinese tra Palacio e Domizzi - l'argentino viene ammonito per simulazione - poi Totò scalda il pubblico di casa con un missile terra-aria che si stampa sulla traversa.



Per il resto solito buon fraseggio degli uomini di Guidolin, con grande movimento dei centrocampisti a innescare le due punte Muriel e Di Natale e nerazzurri che partono con il freno tirato e poi fanno vedere qualcosa grazie alle invenzioni di Cassano (un'altra per Palacio oltre a quella già citata) e alle accelerazioni di Guarin. Ai nerazzurri manca, oltre ovviamente al Principe, la spinta sulle fasce: nè la novità Jonathan sulla destra nè Pereira sulla sinistra si avventurano in avanti, preoccupandosi soprattutto alla copertura. L'unico spunto sulle corsie arrica da Zanetti, che al 37' sfonda dalla parte di Pasquale ma poi non trova nè Palacio nè Cassano al centro. E un minuto dopo ci prova Gargano ma Brkic è bravo a respingere in angolo.



Riparte bene l'Inter nella ripresa, con Cassano che continua a confezionare palloni d'oro ma anche a predicare nel deserto: perché Jonathan si divora una clamorosa occasione a porta vuota e Palacio sbaglia movimenti e mira. Gol falliti e l'Inter viene punita da Totò, che raccoglie il servizio di Domizzi e batte in diagonale un Handanovic non esente da colpe. Due minuti e altra tegola per i nerazzurri: Juan Jesus ferma fallosamente Muriel e si becca il secondo giallo e dunque il rosso. La partita finisce qui: strada spianata per l'Udinese, che può 'divertirsi' in contropiede e infatti colpisce per la seconda volta con Muriel e poi ancora con Di Natale, di fronte a una difesa ormai allo sbando. Stramaccioni gioca anche la carta Rocchi ma ormai è tracollo.



LE PAGELLE

Di Natale 8 - Un assaggio con quella punizione sulla traversa da distanza siderale. Fa tremare i suoi tifosi toccandosi la coscia poi dimentica tutti i dolori e regala gol e spettacolo. Incontenibile Totò.



Muriel 7,5 - I problemi sono alle spalle: la prova al fianco di Totò è ampiamente superata. In velocità non lo prende nessuno.



Cassano 6,5 - Fantantonio fa il suo: peccato che non venga capito da nessuno. Serve dei palloni che sono soltanto da mettere dentro ma non trova l'interlocutore giusto. Mai.



Palacio 4,5 - Reclama invano per un fallo, ma in ogni caso il 'Trenza' non è in un buon momento. Sbaglia i movimenti, fallisce gol che qualche tempo fa non sbagliava. Non è lucido.



Pereira 4,5 - Non pervenuto. In fase difensiva non riesce praticamente mai a tenere Basta, in quella offensiva è un fantasma.



Jonathan 4 - Debole in fase difensiva, inesistente in quella propositiva. Soprattutto un clamoroso errore/orrore a porta vuota. Strama lo ripropone ma è bocciatura secca.



IL TABELLINO

Udinese-Inter 3-0

Udinese (3-5-2): Brkic 6,5; Heurtaux 6,5, Danilo 6,5, Domizzi 6,5; Basta 6,5, Pereyra 6, Allan 6,5, Lazzari 6, Pasquale 6; Muriel 7,5 (36' st Maicosuel sv), Di Natale 8 (43' st Willians sv). A disposizione: Padelli, Pawlowski, Angella, Faraoni, Barreto, Ranegie, Coda, Gabriel Silva, Merkel, Zielinski. All.: Guidolin 7.

Inter (3-5-2): Handanovic 5,5; Samuel 5, Cambiasso 5, Juan Jesus 4,5; Jonathan 4 (32' st Rocchi sv), Zanetti 5, Gargano 5 (29' st Duncan sv), Guarin 5,5, Pereira 4,5; Cassano 6,5 (36' st Silvestre sv), Palacio 4,5. A disposizione: Belec, Di Gennaro, Mariga, Benassi, Mbaye, Bessa, Livaja. All.: Stramaccioni 5.

Arbitro: Giannoccaro

Marcatori: 18' st, 34' st Di Natale, 30' st Muriel

Ammoniti: Danilo, Allan, Maicosuel (U), Pereira, Palacio (I)

Espulsi: 20' st Juan Jesus (I) per doppia ammonizione