Serie A: la Lazio vince in rimonta

- Labatte ilin rimonta e sale a quota 39 punti, a -5 dalla(impegnata domenica). All'Olimpico finisce 2-1 per i biancocelesti, che vanno sotto al 62' per il gol dima trovano l'1-1 al 79' grazie a. A quattro minuti dal termine la squadra di Petkovic si porta in vantaggio con un rigore di, assegnato per fallo di(espulso per doppio giallo) su. I sardi chiudono in nove per l'espulsione di

All'Olimpico, i botti avanzati a Capodanno dovevano essere ancora parecchi. La, sotto 1-0 a undici minuti dal termine, ribalta ilcon un finale da brivido e, grazie a un più che discusso rigore di, porta a casa i suoi primi tre punti di questo 2013. La pausa natalizia ha però inceppato qualche sincronismo della squadra, che non riesce a sfruttare le fasce e viene messa in evidente difficoltà da unsolido e attendista. I biancocelesti, che prediligono distendersi in contropiede, sono così costretta a fare la partita ma non trovano ampiezza sugli esterni., a sinistra, è opaco per tutti i 90 minuti mentre, a destra, non trova spazi ed è costretto a spostarsi al centro da dove, guarda caso, hanno origine le occasioni migliori.è il faro che illumina il primo tempo, ma va in black out nella ripresa. I primi 45 minuti scorrono via senza reti ma registrano due colossali palle gol, una per parte: la prima capita al(18'), conche da due passi si fa respingere la conclusione da; la replica laziale arriva al 38', quandocalcia a lato dopo aver saltato ancheCon unadecisamente imballata, ilprende coraggio e, nella ripresa, decide di provarci: fuorie dentro(11'), a supporto del tandem I. Tempo sei minuti e i sardi si trovano avanti grazie a un destro chirurgico di, che dribblae infila all'angolino dal limite dell'area. La reazione della Lazio, affidata agli ingressi in campo di, prende vita al 79', quandospizza di testa un corner e serve ala palla che vale l'1-1. Al minuto 41, poi, scocca l'episodio che segna la partita:, poco prima ammonito per perdita di tempo, viene espulso per doppio giallo dopo aver travoltoin area di rigore (il tedesco arriva in anticipo e riesce a calciare il pallone, l'episodio è dubbio).fischia la massima punizione, contestata duramente dale, soprattutto, da, anche lui cacciato dal campo. Per i sardi, giunti alla sesta sconfitta consecutiva, l'incubo retrocessione comincia a palesarsi concretamente. La, invece, sale a 39 punti ed eguaglia il record di, che nel 1999-2000 conquistò gli stessi punti dopo 19 giornate. Era l'anno dell'ultimo scudetto. Tredici anni dopo, a, sono tornati a sognare.



LE PAGELLE



Klose 5 - Consueto, immenso, lavoro per la squadra. Per una sera, però, è poco lucido in area di rigore, dove si divora una colossale palla gol (38').



Hernanes 6 - Fondamentale nel primo tempo, quando detta i tempi alla squadra ed è l'unico a saltare l'uomo creando così superiorità. Si nasconde nella ripresa e la squadra ne risente.



Dias 5 - Durante le vacanze deve aver esagerato a tavola. Lento e distratto, va in difficoltà ogni qual volta è puntato.



Ibarbo 7 - Due giorni dopo gli ululati a Boateng nell'amichevole di Busto Arsizio, una parte della curva laziale lo accoglie allo stesso modo nel primo tempo. Lui reagisce con una prestazione maiuscola: fisicamente devastante, quando parte non lo tiene nessuno.



Del Fabro 6 - Classe '95, il ragazzino non soffre troppo contro un giocatore del calibro di Klose.





IL TABELLINO



LAZIO-CAGLIARI 2-1

Lazio (4-5-1): Marchetti 6,5; Konko 6,5, Biava 6, Dias 5 (29' st Ciani 6), Radu 6; Mauri 6, Gonzalez 5 (18' st Candreva 6,5), Ledesma 5,5 (29' st Floccari 6), Hernanes 6, Lulic 5; Klose 5.

A disp.: Bizzarri, Carrizo, Scaloni, Cavanda, Diakitè, Cana, Brocchi, Rozzi, Kozak. All.: Petkovic 5,5

Cagliari (4-3-1-2): Agazzi 6; Perico 6, Rossettini 6, Del Fabro 6, Avelar 5; Dessena 5,5 (11' st Cossu 6), Conti 6, Nainggolan 6,5; Ekdal 5,5; Ibarbo 7 (40' st Avramov sv), Sau 7 (30' st Nenè 6).

A disp.: Camilleri, Murru, Eriksson, Casarini, Thiago Ribeiro. All.: Pulga 6

Arbitro: Orsato

Marcatori: 17' st Sau (C), 34' st Konko (L), 41' st rig. Candreva (L)

Ammoniti: Dias (L), Dessena, Conti (C)

Espulsi: 32' pt Pulga (C) per proteste, 38' st Agazzi (C) per doppia ammonizione, 39' st Cossu (C) per proteste