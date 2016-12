Serie A, il Catania spreca troppo

foto SportMediaset 20:08 - La prima partita del 2013 della Serie A finisce senza gol: 0-0 tra Catania e Torino. Il match dei padroni di casa è condizionato dall'espulsione di Lodi al 12' per una sberla a Meggiorini. Gli uomini di Maran poi sbagliano anche un rigore al 22' con Bergessio che calcia sulla traversa. I granata, nonostante la superiorità numerica, non si fanno quasi mai pericolosi e, anzi, subiscono l'iniziativa avversaria. Ai rossazzurri manca, però, il guizzo vincente. - La prima partita del 2013 della Serie A finisce senza gol: 0-0 tra. Il match dei padroni di casa è condizionato dall'espulsione dial 12' per una sberla a. Gli uomini di Maran poi sbagliano anche un rigore al 22' conche calcia sulla traversa. I granata, nonostante la superiorità numerica, non si fanno quasi mai pericolosi e, anzi, subiscono l'iniziativa avversaria. Ai rossazzurri manca, però, il guizzo vincente.

TABELLINO E PAGELLE CATANIA-TORINO 0-0

Catania (4-3-3): Andujar sv; Bellusci 6, Legrottaglie 6,5, Spolli 6, Marchese 6; Izco 6, Lodi 4, Almiron 5,5 (36' st Salifu sv); Gomez 5,5, Bergessio 5 (22' st Castro 6), Barrientos 6 (47' st Capuano sv). A disp.: Frison, Terracciano, Potenza, Augustyn, Rolin, Keko, Paglialunga, Doukara, Ricchiuti. All.: Maran 5,5

Torino (4-2-4): Gillet 6; Darmian 5,5, Glik 5,5, Rodriguez 5,5, Masiello 5,5; Basha 5, Gazzi 5 (13' st Birsa 5); Cerci 5 (36' st Verdi sv), Bianchi 5, Meggiorini 5, Vives 5. A disp.: L. Gomis, Di Cesare, Caceres, D'Ambrosio, Brighi, Sansone, Sgrigna, Stevanovic, Suciu. All.: Ventura 5

Arbitro: Bergonzi

Marcatori: -

Ammoniti: Gazzi, Vives, Darmian, Masiello, Glik (T), Barrientos, Legrottaglie (C)

Espulsi: 12' Lodi (C) per fallo di reazione

Note: 22' Bergessio (C) sbaglia un rigore calciandolo sulla traversa