Milan, Allegri allontana il sogno Drogba

- Il mercato delè in fermento efa un po' di chiarezza: "Drogba non rientra nella linea della società, Balotelli è un patrimonio del calcio. Non ho paura che Boateng vada via. Abate rimarrà molto volentieri qui. Sono contento che Robinho sia rimasto, mentre auguro a Pato di riprendersi dagli infortuni, dispiace averlo perso". Intanto c'è la sfida con il: "De Sciglio giocherà al centro della difesa. In attacco El Shaarawy-Pazzini".

"La trattativa è fallita stanotte. Per quanto mi risulta Robinho è un giocatore del Milan fino al termine della stagione. Anche se aveva il desiderio di tornare in Brasile, già espresso in estate, Robinho rimane con la testa giusta - ha spiegato l'allenatore rossonero -: ora deve ritrovare una condizione accettabile, perché praticamente da 20 giorni non si allena. Ci vorrà un po' di tempo per rimetterlo in condizione. Si stava allenando in modo differenziato perché quando è tornato dal Brasile ha avuto un risentimento al tendine d'Achille. Da oggi è a disposizione".

Quello di Boateng credo che sia stato solo uno sfogo in un momento di amarezza. Ha detto delle belle cose anche alla Cnn, Boateng - ha osservato l'allenatore del Milan - è un giocatore importante, spero che nel girone di ritorno faccia meglio dell'andata. Se ho paura che vada via? Andare via dal Milan non piace a nessuno''. Pare però che lo Zenit San Pietroburgo stia tentando Ignazio Abate. ''E' un giocatore del Milan, non mi pongo neanche il problema, anche perche' domani deve giocare contro il Siena'', ha tagliato corto Allegri.

Impossibile non tornare anche sull'episodio di Busto Arsizio: "Quello che è successo è un piccolo problema rispetto al problema grosso che c'è negli stadi italiani: ci sono gli incidenti, la violenza, e non va bene. Se si vuole, le soluzioni si trovano. Gli stadi nuovi avvantaggerebbero, ma - nota Allegri - ci sono gli organi di competenza, dalla politica in giù che devono risolvere i problemi negli stadi, non solo il razzismo". Qualora dovessero capitare episodi di razzismo come quelli dell'amichevole contro la Pro Patria, "la squadra rifarebbe la stessa scelta", è sicuro Allegri: "E' stato sollevato il problema, dovranno mettere rapidamente una regola per decidere chi deve prendere la decisione. Può essere l'inizio di un percorso che l'Italia deve fare a livello sportivo".