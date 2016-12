Sydney, pareggio e sollievo contro il Perth

foto SportMediaset

14:46

- Dopo la sconfitta subita contro l', iltorna a respirare. La squadra di, tornato finalmente in campo, ha pareggiato per 2-2 contro il. Gli Sky Blues sono stati costretti, però, sempre a rincorrere. I padroni di casa sono, infatti, andati in vantaggio al 39' con. Pareggio del Sydney conal 62'. Ancoraall'80' e, infine, definitivo pari condue minuti dopo.