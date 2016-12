Milan, Boateng shock: "Non so se rimango"

09:57

- La rabbia è ancora troppa. Dopo iricevuti a Busto Arsizio,mette in dubbio la sua permanenza in serie A: "Non è qualcosa che puoi scrollarti di dosso e basta. Ci dormirò su tre notti e la prossima settimana incontrerò il mio agente Roger Wittmann e". "Quando è troppo, è troppo, il razzismo non ha posto nel calcio" ha detto il giocatore del