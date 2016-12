Juve, Conte: "La Champions è un sogno"

- "Dopo la sosta ci sono rischi, ma abbiamo lavorato bene: riprendiamo la nostra corsa".aspetta la sfida contro lacon fiducia e lancia qualche indicazione di mercato: "con i parametri economici dell'Italia,. Faremo operazioni intelligenti, non partirà nessuno". "da inseguire ma dobbiamo essere pazienti" ha detto l'allenatore della Juventus.

Contro la Sampdoria, due buone notizie per Conte: Vucinic e Peluso. "Mirko sta molto meglio, è disponibile. Federico invece potrà darci una grossa mano, copre una carenza di organico che risale all'estate: la mancanza di un vice Chiellini. Questa io la chiamo operazione di mercato intelligente". Parlando delle trattative bianconere, Conte ammette che Drogba è un obiettivo troppo costoso ma è sibillino su Fernando Llorente: "Un giocatore interessante. Ci prende in considerazione perché la Juve ha di nuovo appeal. Sarei stupito di ritrovarmelo qui a gennaio ma solo perché, per ora, è un giocatore dell'Athletic Bilbao".

Tra un mese torna la Champions e Conte ammette che "è un bel sogno. Ma bisogna essere pazienti: la Juventus di Capello, fortissima, non era riuscita a fare strada in Europa". Infine, solidarietà a Boateng dopo i fatti di Busto Arsizio: "Il razzismo nel calcio è un problema molto grave, bisogna affrontarlo facendo rispettare le regole".