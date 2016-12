Tifoso sfida Ibra su internet

foto SportMediaset 16:32 - L'idea è singolare quanto pazza. Un tifoso del Paris Saint Germain, saputo dell'acquisto di Zlatan Ibrahimovic, aveva comprato il dominio internet Zlatan.fr prevedendo che potesse attirare lo svedese. Ora chiede a Ibrahimovic, se interessato al sito per farne uno ufficiale, di batterlo in almeno una di 12 sfide tra le quali c'è una partita a Fifa 2013, un confronto ai rigori o 3 abbonamenti a vita in tribuna al Parc des Princes. - L'idea è singolare quanto pazza. Un tifoso del, saputo dell'acquisto di, aveva comprato il dominio internet Zlatan.fr prevedendo che potesse attirare lo svedese. Ora chiede a Ibrahimovic, se interessato al sito per farne uno ufficiale, di batterlo in almeno una di 12 sfide tra le quali c'è una, unin tribuna al Parc des Princes.

Tra le proposte più curiose una maglietta del Psg con scritto "Dopo Zlatan sei tu il migliore!", il trasloco di Ibra per un mese a casa sua o mostrare una foto della fidanzata del tifoso dopo un gol. Oppure, un match di taekwondo: "Ma devi battermi!", avverte ancora il tifoso. Se Ibra dovesse temere di non farcela, nessuna paura: "Non ti preoccupare - scrive ancora il proprietario del sito - puoi provarci quante volte vuoi!". L'importante è che lo svedese faccia in fretta, infatti "fino ad ora ho declinato tutte le offerte economiche ricevute ma, sai, con la crisi...".