Seedorf non sta con Boateng

foto SportMediaset 18:19 - Nel Boateng, c'è un suo ex compagno di squadra che la pensa diversamente. Si tratta di Clarence Seedorf, oggi al Botafogo, per il quale è stato sbagliato lasciare il campo. "Si dà un segnale, certo. Ma è già successo più di una volta e non credo che cambi davvero le cose. Avrebbero dovuto identificare queste persone e sbatterle fuori. Poi il 90% del pubblico avrebbe potuto godersi lo spettacolo", ha detto.

"Stiamo dando importanza ad un piccolo gruppo che con il suo comportamento ha provocato tutto questo. Se Boateng fosse stato in grado di identificare come responsabile l'intera curva, allora bisognava sbattere fuori tutta la curva. La questione dovrebbe essere gestita in questo modo", ha aggiunto.