"Gay svelatevi, giocherete meglio"

Non succede dal 1990 che un giocatore inglese professionista sveli la sua omosessualità. Ventitrè anni dopo le confessioni di Justin Fashanu, Matt Jarvis, ala 26enne del West Ham, sceglie la rivista Attitude per invitare i gay a confidarsi. Nel calcio l'outing rimane un tabù e Jarvis ha voluto lanciare la sua crociata: "Rendete nota la vostra omosessualità: nascondersi è un freno all'attività sulla quale ci si deve concenterare, quella agonistica".

Jarvis è sposato ed è il terzo giocatore, dopo Beckham e Ljungberg, che finisce sulla copertina di Attitude, nota rivista gay. Il centrocampista degli Hammers è convinto che nel calcio gli omosessuali siano in molti: "Sono certo che ci sono diversi gay nel mondo del pallone, è una cosa normalissima e che non deve sconvolgere. So che in molti sono combattuti sul fare outing o meno. Parlandone si scenderebbe in campo con meno preoccupazioni".