Inter, Sneijder è finalmente tornato ad Appiano

- Come anticipato dalla moglie Yolanthe, che su Twitter ha scritto "Home sweet home Milano" (un indizio di mercato?),è rientrato dalle vacanze e si è diretto ad Appiano Gentile per allenarsi. Arrivato alla Pinetina in taxi alle 9:32, l'olandese però non si è allenato perché ha la febbre. Il suo futuro passa dal mercato: si aspetta l'arrivo in Italia dell'agente Lerby per fare il punto sulla cessione.

Dopo il vertice di mercoledì tra Stramaccioni e la dirigenza la prossima mossa è in mano al procuratore del numero 10 nerazzurro. All'Inter c'è la speranza che il giorno in più di vacanza richiesto da Sneijder sia servito per allacciare i rapporti con qualche squadra interessata a comprarlo. La richiesta di Lerby, che dovrebbe tornare in Italia entro la prossima settimana, è quella della rescissione del contratto, che porterebbe Sneijder tra gli obiettivi del Milan (accontentando anche la moglie, vogliosa di rimanere a Milano come dimostra il tweet del 3 gennaio), ma l'Inter la considererà solo come ultima ipotesi.

Piuttosto, Moratti si aspetta offerte dalla Premier League, con Liverpool e Tottenham in testa, e dalla Germania, dove lo Schalke 04 potrebbe farsi sotto. Squadre non del tutto gradite a Sneijder, che ha in mente sempre e solo Psg o United. A Parigi ormai c'è Lucas, a Manchester spaventano le cifre dell'ingaggio. Rimane in piedi l'Anzhi di Eto'o, al quale non mancano le possibilità finanziarie, semmai le perplessità dell'olandese di trasferirsi in Russia fanno pensare alla dirigenza che il giocatore non arriverebbe dovutamente motivato.