Premier League: Chelsea incornato dal Qpr

- Clamoroso epilogo per la 21.a giornata di. In uno dei posticipi, ildi Benitez interrompe la striscia di quattro successi di fila e s'inchina alnel derby londinese: a 'Stamford Bridge' decide un gol di, ex di turno, al 78'. I Blues restano quarti in classifica. Ilumilia ilper 3-0 e si avvicina all'Europa: doppietta per Suarez e gol di Sterling.

Al Chelsea non è bastato mettere sul piatto un mese di vittorie (ultimo ko col West Ham a inizio dicembre) e una vena ritrovata. Il Qpr, disperatamente ultimo e senza identità, riesce nel colpaccio e apre alla grande il suo 2013. La squadra di Rekdnapp controlla il ritmo nel primo tempo e, dopo 3', meriterebbe la superiorità numerica per un fallo da rosso di Marin: per l'arbitro è solo ammonizione. Il Chelsea si fa pericoloso solo nella ripresa, quando Moses manca il vantaggio sottoporta e Torres calcia addosso a Julio Cesar. Nonostante l'assedio, il Qpr viene fuori e a una manciata di minuti dalla fine e sigla i tre punti con la rasioiata di Wright-Phillips su assist di Taarabt. Il Chelsea fallisce così il nuovo sorpasso al Tottenham.

Al quinto posto della classifica si piazza momentaneamente l'Everton, che dopo essere andato in svantaggio per il gol di Cissé (2'), rimonta il Newcastle con un bolide di Baines su punizione (43') e la rete di Anichebe (61'): a 'St James's' Park' finisce 2-1 per i Toffees che riscattano la caduta proprio con il Chelsea di fine 2012. Si affaccia nelle zone che contano anche il Liverpool: per i Reds è un gioco da ragazzi sbarazzarsi del Sunderland. Apre Sterling (19'), poi si scatena Suarez con una doppietta (25', 53').