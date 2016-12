foto SportMediaset

18:37

- Nuovo arrivo a casa. Stavolta Mario non c'entra: sarà la sorellaa dar vita a un bebè. La ragazza, secondo le testimonianze della rivista 'Diva e Donna', è rimasta incinta: il padre sarà un altro celebre calciatore, ossia l'ex attaccante dell'Interavrebbe di fatti confermato lo scoop attraverso un post pubblicato su Facebook qualche giorno fa: "Il bimbo si fa sentire, questo è un Natale speciale per me".