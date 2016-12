Cristiano Ronaldo, slalom al prossimo futuro

- C'era attesa per la conferenza stampa di, ma la stella delha preferito non parlare del suo futuro. "Al Real mi trovo a mio agio e spero di poter stare meglio che nella scorsa stagione. Rinnovo contrattuale? Si è già detto abbastanza e non voglio più parlarne. Non è importante. Ciò che conta è vincere le prossime partite. Dobbiamo darci da fare nella Liga e combattere in Champions e Coppa del Re", ha detto il portoghese.

''Sento che la gente sta con me - ha detto ancora - e mi trasmette molto affetto, e ciò è la cosa più importante. Per questo Cristiano Ronaldo, come ha sempre fatto, darà il massimo per questo club e questa maglia''.

Il fuoriclasse del Real ha poi ammesso: ''Vorrei vincere il Pallone d'Oro, però se non lo conquisto non fa niente. Nella scorsa stagione abbiamo vinto la Liga e la Supercoppa di Spagna, però non è detto che per questo mi diano il premio. Se non ce la faccio, pazienza''.

Ma davvero Cristiano Ronaldo pensa che il Real possa ancora vincere il titolo della Liga 2013, nonostante il distacco di 16 punti dal Barcellona? ''Non voglio mentire e quindi dico che sarà difficile, perché la situazione è molto complicata, però matematicamente è ancora possibile''.

Com'è la situazione di Mourinho? Rimarrà? ''Dipende dalla situazione, sua e del club - ha spiegato - . Io comunque vorrei che restasse, perché il suo lavoro è appropriato per un club come questo. Io penso che rimanga, però non lo so: ognuno decide come vuole della propria vita''.

Inevitabile la domanda sulla sfida contro il suo passato, quel Manchester United dove secondo alcuni tabloid CR7 vorrebbe tornare e che affronterà negli ottavi di Champions il 13 febbraio a Madrid e il 5 marzo in Inghilterra. ''Ho un affetto speciale verso questa squadra che è stata un punto fondamentale della mia carriera - ha detto Ronaldo - . Conosco bene la gente che sta lì, e ho molti amici che mi stanno ancora nel cuore. Però adesso gioco per il Real Madrid e devo vincere e dare il massimo per questo club. Darò tutto e spero anche di segnare, ma con la sensazione di giocare contro un'avversaria che mi piace molto''.