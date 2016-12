Barcellona, Vilanova gioca a paddle tennis

- La fine del tunnel, stavolta, sembra davvero vicina., operato lo scorso 20 dicembre per una ricaduta al, sta bene e fa pratica sul campo. Non ancora quello da calcio, ma quello - di dimensioni assai ridotte - del. E' stato il figlio a pubblicare una foto su Twitter. Il tecnico del, che nelle prossime settimane sarà sottoposto a radio e chemioterapia, tornerà presto in panchina.

Nei giorni scorsi Rosell, presidente blaugrana, parlava di 15-20 giorni prima di rivederlo al lavoro. Le immagini di un Vilanova rilassato e sorridente, oltre che in tenuta sportiva e con una racchetta in mano, fanno certamente ben sperare. Il figlio di Tito, a margine dell'allenamento col padre, ha commentato: "Felice anno nuovo a tutti. Questa sera ho chiuso l'anno giocando una partita di paddle con una persona speciale". Secondo la stampa iberica, Vilanova potrebbe sorprendere tutti e assistere almeno a una parte del primo allenamento del 2013 del Barça, previsto per mercoledì. I giocatori e i tifosi non vedono l'ora di riabbracciarlo.