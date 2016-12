Mansour: "Balotelli resta al Manchester City"

foto SportMediaset Correlati City, Mancini "coccola" Mario Balotelli 14:15 - I rumor su un suo possibile addio non si placano e i rapporti ormai gelidi con Roberto Mancini fanno capire che Mario Balotelli e il Manchester City sono da tempo ai ferri corti. Ma c'è una voce fuori dal coro ed è quella dello sceicco e patron dei Citizens Mansour che, dalle pagine del Sun, dice: "Io credo Balotelli che debba rimanere, ma molto dipenderà da lui. Dobbiamo renderci contro che Mario è stato per noi un investimento importante". - I rumor su un suo possibile addio non si placano e i rapporti ormai gelidi confanno capire chee ilsono da tempo ai ferri corti. Ma c'è una voce fuori dal coro ed è quella dello sceicco e patron dei Citizensche, dalle pagine del Sun, dice: "Io credo Balotelli che debba rimanere, ma molto dipenderà da lui. Dobbiamo renderci contro che Mario è stato per noi un investimento importante".

"Questo club - ha poi aggiunto Monsour - non getta via dalla finestra i capitali investiti". E sui rapporti tra loro due chiarisce: "Sono molto buoni". Ricordiamo che per Balotelli, attualmente, c'è solo una possibilità di lasciare il Manchester City, ovvero quella di tornare in Italia in prestito al Milan che da tempo pensa a lui come rinforzo di peso per l'attacco. Il problema, come spesso hanno ribadito Berlusconi e Galliani, sono i costi eccessivi e non alla portata che SuperMario si porta in "dote".