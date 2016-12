Calcio, tutti i buoni propositi per il nuovo anno

- Anno nuovo, vita nuova. Si dice sempre così ma spesso non cambia davvero nulla. Ogni primo gennaio però, quasi fosse un lunedì simbolico per tutti, la bocca di ognuno di noi si riempie di buoni propositi per l'anno che verrà. Promesse che difficilmente vengono mantenute. Anche i calciatori e gli addetti ai lavori non sono da meno e ci siamo divertiti a immaginare quelli che potrebbero i loro. Senza offendere nessuno, solo per farsi due risate e digerire meglio il cenone di capodanno.

SNEIJDER: "HO DECISO, BASTA TWITTER"

Al centro delle voci di mercato che riguardano l'Inter, Wesley Sneijder negli ultimi mesi del 2012 ha fatto parlare di sé più per il suo Twitter (o in alternativa quello di sua moglie) che per le giocate sul campo. E allora basta polemiche, con l'anno nuovo l'olandese si toglierà dal social network più sintetico. Lo farà con 140 caratteri. Un addio difficile e doloroso, un po' per tutti noi.

MESSI: "BATTERO' IL RECORD DI MENO GOL IN UN ANNO"

Novantuno gol nel 2012. Meglio di intere squadre, meglio di mezza Liga e mezza Europa. Lionel Messi è un fenomeno, sta battendo ogni record. Appunto per quello è alla ricerca di nuove sfide. Nel 2013 proverà a fare qualcosa di impensabile per uno come lui, ma soprattutto contronatura. Per un giocatore che segna anche quando starnutisce, non infilare la porta è davvero la sfida più difficile. Più difficile di segnare 92 gol.

PATO: "FACCIO PIU' GOL DELL'ANNO SCORSO"

Ebbene sì. Questa potrebbe addirittura diventare una promessa fattibile, anche perché segnare più gol rispetto al 2012 non sarebbe poi così difficile. Se Pato volesse davvero fare l'originale e lo spavaldo dovrebbe giocare sui suoi infortuni, ma difficilmente farebbe tanto. Tre gol in tutto l'anno, gli ultimi due in Champions a un metro dalla porta. Messi, sempre starnutendo, ne farebbe di più (rovinandosi il 2013).

IBRA: "HO SEMPRE SOGNATO IL PSG, NON CAMBIO MAGLIA A GIUGNO"

Cinque maglie diverse in otto anni e tanti cuori da tifoso distrutti. Da quelli bianconeri a quelli milanisti passando per gli interisti che però senza di lui han goduto come non mai. La sfida per Ibrahimovic sarà non cambiare aria a fine anno. Difficile ma non impossibile visto che del resto quella del Psg, dovrebbe averlo dichiarato in sede di presentazione, è la maglia che ha sempre sognato da piccolo. Se non lo ha fatto sì è dimenticato, ma è così.

MOURINHO: "SARO' THE NEXT ONE"

Special di qua, Special di là. José Mourinho non ne può più, perfino del rumore dei nemici. A Madrid l'aria è irrespirabile e il -16 dal Barcellona a girone d'andata non ancora finito è dovuto al fallimento dei Maya. Il portoghese vuole spegnere i riflettori intorno a sé. Voleva diventare the Normal One, ma siccome tra i tecnici di Serie A questo titolo è ormai abusato, ha deciso che si farà chiamare the Next One.

ROBBEN: "USERO' IL DESTRO, PASSERO' LA PALLA E NON SBAGLIERO' RIGORI DECISIVI"

Tutto dipende dagli infortuni ma su quello, purtroppo, nemmeno Arjen Robben può metterci il becco. Quello che può fare l'olandese per rendersi più simpatico agli occhi dei compagni è cominciare a passare il pallone più spesso. Cominciare a passarlo una volta, per provare l'ebbrezza. E se il compagno in questione è Ribery, la promessa non vale. Toccare il pallone col destro è il passo successivo, segnare un rigore decisivo sarebbe l'apoteosi finale.

CRISTIANO RONALDO: "SE VINCO LA CHAMPIONS NON MI TRUCCO"

Resta da capire quale sia la vera sfida: vincere la Champions col Real Madrid o non truccarsi e parruccarsi per metà anno. CR7 risplende di luce propria ma la stessa luce è confinata all'ombra di Messi. Piccola, ma ingombrante. Lui può sfoggiare tutte le donne del pianeta, anche le igieniste dentali. Ma se la sua immagine un po' così lasciasse il posto a un look trasandato?

MAZZARRI: "IL MIO NAPOLI NON GIOCHERA' FINALI"

Proprio così, nel 2013 il Napoli non giocherà una finale che sia una, nemmeno alla playstation. Ma bada bene, non è una sorta di gufata alla squadra azzurra, bensì un cambiamento epocale nella comunicazione del tecnico toscano. Dal novembre 2009 a oggi il Napoli ha giocato circa 200 "finali" tra campionato e coppe. Trofei alzati, uno. Quando ha visto le statistiche Mazzarri ha deciso di cambiare terminologia, vedremo se rispetterà le consegne.

INIESTA E XAVI: "MESSI SE LA CAVI DA SOLO"

Tempo di sfide il 2013 in casa Barcellona. Se Messi proverà a non segnare per tutto l'anno, nemmeno col solito raffreddore, Xavi e Iniesta, i suoi anticorpi vestiti da calciatori bionici, ci metteranno del loro. I due fenomeni del Barça giureranno di non passare il pallone alla Pulce, di lasciarlo uscire da solo la sera e finalmente di lasciarlo diventare adulto senza la loro tutela. Ormai il piccolo Leo è diventato grande.

BALOTELLI: "STRACCIO LA TESSERA DEL NIGHT CLUB... E LA PATENTE"

"Mad Mario", "Bad Boy"... lo chiamano in tutti i modi possibili tranne che col suo nome, Mario. Colpa sua, ovviamente, e allora via col giro di vite. Nel 2013 SuperMario diventerà un bravo ragazzo. Basta Night club malfamati, basta donne che poi lo schiaffano in copertina, basta gossip. E stop anche alla patente. Finalmente si renderà conto di non essere l'ultimo protagonista di Grand Theft Auto Man City.

BENDTNER: "SEGUIRO' LE NUOVE MODE"

L'attaccante danese della Juventus è diventato un idolo dalle parti di Torino. Merito del campo? No, di Twitter e del suo look, diciamo così, stravagante. Arrivato a Vinovo in pieno agosto con un dolcevita da denuncia, Bendtner ha deliziato tutti con i suoi cappelli da renna o col suo look da golfista anni '70. I tifosi bianconeri vorrebbero anche che centrasse la buca una volta tanto.

ZEMAN: "SMETTO DI FUMARE"

Banale, scontato. E' lo stesso progetto che ripete più o meno dal 1957, quando aveva 10 anni. Detto questo non ci è mai riuscito e mai ci riuscirà. Zeman senza sigarette e come la Roma senza Totti.

TIFOSI LIVERPOOL: "OK, IN PREMIER QUESTO NON SARA' IL NOSTRO ANNO"

Sul campo di fatto non cambia niente, da 22 anni a questa parte non è stato l'anno del Liverpool in Premier League. Il titolo manca dalla stagione 1989-90 ma ogni anno a inizio stagione i tifosi dei Reds ci credono. Il proposito del 2013 sarà quello di ammettere da subito che non è aria e di concentrarsi a intonare al meglio "You'll never walk alone". Decisamente meglio.

ZAMPARINI: "BASTA CON GLI ESONERI"

Ok, stiamo sondando l'impossibile. Meglio finirla qui.