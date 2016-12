Serie B: il Sassuolo riprende la fuga

- Ilcontinua la sua corsa al vertice nel campionato di Serie B e, con un 5-0 sul, allunga a +4 sulche non va oltre il 2-2 casalingo con la. Non stecca il: 3-1 in rimonta alcon doppio Cacia. Si riavvicina alle parti alte l', che batte 3-0 laesagerato:5-0 al Crotone. Ilpassa per primo ma poi si perde a Lanciano: 2-1 per gli abruzzesi. Losi rialza a

Con una media-punti più alta rispetto a quella della Juve "cadetta" della stagione 2006-07, il Sassuolo fa un balzo deciso verso la promozione in A. Manca ancora tanto a giugno, ma la reazione emiliana al ko di Livorno è incredibile. Il Cesena si arrende senza colpo ferire. Boakye sblocca dopo una manciata di minuti, nella ripresa si materializza la valanga neroverde: Troianiello fa 2-0 al 48', poi vanno in gol Bianchi (64'), Berardi (79') e Masucci su rigore. La vetta della classifica è consolidata, soprattutto per il passo falso del Livorno.

Di fronte a uno stadio 'Picchi' esaltato dalle ultime prestazioni amaranto, la squadra di Nicola passa in vantaggio allo scadere del primo tempo con Dionisi. In vvio di ripresa pari Juve Stabia con Cellini. La doccia fredda per il Livorno arriva al 67', quando Di Cuonzo realizza un calcio di rigore e firma il sorpasso. La reazione toscana è affidata a un gran tiro di Silgardi che trova il bersaglio da lontano (75'): 2-2. Alle spalle del Livorno si avvicina il Verona: Cacia, autore di una doppietta, e Jorginho firmano la vittoria per 3-1 in rimonta sul Modena, passato in vantaggio dopo soli 2' per autorete di Maietta.

Si lancia all'inseguimento delle prime tre l'Empoli, che passeggia a Reggio Calabria: nel 3-0 finale doppietta per Tavano (uno su penalty) e gol di Maccarone. Anche il Brescia si affaccia nelle zone alte della classifica: 5-0 al Cotone con cinque diversi marcatori (Salamon, De Maio, Mitrovic, Corvia, Picci). Rimane al palo il Padova, che dopo essere passato in vantaggio con De Vitis, viene scavalcato dal Lanciano, alla seconda vittoria consecutiva fra le mura amiche: decidono i gol di Amenta e Paghera per il 2-1 finale.

Lo Spezia si rilancia in chiave playoff ed evita conseguenze brutali a Michele Serena: i liguri faticano ma espugnano per 3-2 il campo del Vicenza. Finisce 1-1 fra Cittadella e Bari, ma anche fra Ascoli e Varese. Il Novara conquista la quarta vittoria nelle ultime cinque gare battendo 2-0 il Grosseto, sempre più ultimo in classifica. La Ternana batte 4-2 la Pro Vercelli. Balla clamorosamente la panchina di Camolese.