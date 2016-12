L'Inter perde la pazienza e alza la voce

foto SportMediaset 09:52 - L'Inter non ci sta. Dopo le squalifiche di Cassano e Guarin (oltre a quella di Stramaccioni, poi tolta) anche Ranocchia è stato fermato dal giudice per un episodio non inerente il campo, squalificato senza essere stato espulso. L'Inter non farà ricorso, lo sconto non ci sarà anzi si rischierebbe un turno in più, ma si farà ugualmente sentire. Quello che irrita il presidente Moratti e il club interista è la disparità di giudizio usata in altri casi. . Dopo le squalifiche di(oltre a quella di Stramaccioni, poi tolta)è stato fermato dal giudice per un episodio non inerente il campo, squalificato, lo sconto non ci sarà anzi si rischierebbe un turno in più, ma. Quello che irrita il presidente Moratti e il club interista è lausata in altri casi.

"Vergognatevi", questa sarebbe l'espressione provocatoria che sarebbe costata la squalifica a Ranocchia. A Cassano erano stati inflitti due turni per aver rivolto un'espressione ingiuriosa all'arbitro di Inter-Cagliari, mentre a Guarin un turno per aver assunto un atteggiamento aggressivo e intimidatorio verso un assistente) e ora è la volta di Ranocchia. Il difensore dovrà così saltare le partite contro Udinese e Pescara, oltre a dover pagare una multa di 10mila euro.



La rabbia nerazzurra non è tanto contro le sanzioni del Giudice sportivo, ma soprattutto contro la difformità dei giudizi: è ingiustificabile come nella partita Catania-Juve, quella del famoso gol annullato a Bergessio, nessuno dei giocatori bianconeri sia stato squalificato nonostante "l'aggressione" all'assistente arbitrale. Per questo motivo l'Inter si farà sentire (pur senza presentare un ricorso ufficiale), secondo il club nerazzurro è inaccettabile incorrere in 3 squalifiche per vicende "fuori dal terreno di gioco". Inoltre, le squalifiche hanno sempre interessato i giocatori più in forma della squadra, uno per reparto. Non si può certo parlare di congiura, ma i tifosi nerazzurri ci pensano, anche perchè tutti questi episodi sono accaduti dopo la vittoria dell'Inter allo Juventus Stadium e hanno contribuito a staccare la squadra di Stramaccioni dalla vetta della classifica.



Il presidente Moratti ha commentato la squalifica di Ranocchia: "E' un fatto particolare e inusuale perché è la terza volta che ci capita una cosa del genere - queste le sue parole a Tuttosport -. È un peccato perché ci toglie per due giornate uno dei giocatori al momento più in forma della squadra"