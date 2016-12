Maradona, il migliore del secolo

Rispetto all'edizione 2011 i premi assegnati sono stati 10. Le altre novità riguardano l'Award riservato al goleador degli Emirati Arabi Uniti, come prodotto nazionale, e quello alla carriera dei procuratori, in analogia con quanto già previsto per i calciatori.

Queste le 10 assegnazioni:

Diego Armando Maradona (Best player of the Century Award);

Atletico de Madrid (Best team of the year Award);

Jorge Mendez (Best agent of the year Award);

Rob Jansen (Best agent's career Award);

Radamel Falcao (Best player of the year Award);

Eric Abidal (Best player's career Award);

Jose' Mario Dos Santos Mourinho Felix (Best coach of the year Award);

Mourinho (Greatest media attraction in football);

Hassan Mohamed (Best goal scorer of the UAE Award);

Michel Platini (Special award to the career of the player, the man, the manager).;