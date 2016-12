Platini: "Italia, rifai gli stadi"

foto SportMediaset Correlati Mourinho: "Le critiche mi divertono" 21:17 - Il problema del calcio italiano sono le infrastrutture più ancora degli scandali. A certificarlo è il presidente della Uefa, Michel Platini: "Il problema dell'Italia sono gli stadi, c'è un bisogno forte di rifarli. Più dei soldi ci vuole la volontà politica, con quella si può fare tutto". Per quanto riguarda il Napoli invece Platini esclude sanzioni: "Il problema è con la giustizia italiana, ma non penso che questo riguardi la Uefa". - Il problema del calcio italiano sono le infrastrutture più ancora degli scandali. A certificarlo è il presidente della Uefa,: "Il problema dell'Italia sono gli stadi, c'è un bisogno forte di rifarli. Più dei soldi ci vuole la volontà politica, con quella si può fare tutto". Per quanto riguarda ilinveceesclude sanzioni: "Il problema è con la giustizia italiana, ma non penso che questo riguardi la Uefa".

Nel corso dei Globe Soccer Awards, il presidente della Uefa ha ribadito il suo "no" alla tecnologia, elogiando l'Italia: "Sono totalmente contrario all'utilizzo della tecnologia e voglio congratularmi con la Figc che ha scelto di impiegare i 5 arbitri. Fifa? Blatter resterà fino al 2015 e poi lascerà, speriamo faccia le cose giuste fino a quel momento". Nell'intervento c'è stato spazio anche per parlare della Juventus di Conte: "Ha fatto una squadra per vincere in Italia e ha vinto, non so se è abbastanza forte per vincere la Champions. Dipenderà dalla mentalità. Ho detto che ci vorranno diversi mandati prima di dare la coppa alla Juve, ma spero di sbagliarmi".