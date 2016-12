foto SportMediaset 15:10 - Ronaldinho sbarca a Bollywood. L'ex attaccante del Milan, attualmente in forza all'Atletico Mineiro, è stato accolto come una star del cinema in India, dove nel mese di gennaio inizierà a girare 'R10-The Movie', un lungometraggio sulla sua vita, ispirato al celebre 'Space Jam' dove i cartoni della Looney Tunes interagivano con la star del basket Michael Jordan. In alternativa la pellicola potrebbe intitolarsi 'Ronaldinho contro gli alieni". sbarca a Bollywood. L'ex attaccante del Milan, attualmente in forza all'Atletico Mineiro, è stato accolto come una star del cinema in India, dove nel mese di gennaio inizierà a girare 'R10-The Movie', un lungometraggio sulla sua vita, ispirato al celebre 'Space Jam' dove i cartoni della Looney Tunes interagivano con la star del basket Michael Jordan. In alternativa la pellicola potrebbe intitolarsi 'Ronaldinho contro gli alieni".

Il film è prodotto dall'inglese Blackburn. Dopo Pune, dove Ronaldinho ha dovuto essere scortato da un cordone di poliziotti per proteggerlo dall'assedio dei fan - il brasiliano visiterà anche Mombay. "Bellissima accoglienza in India, tutti molto gentili con me", ha commentato l'attaccante sul suo profilo 'Twitter'.