Mourinho: "Il mio futuro? Non ora"

- In Spagna dicono chesia combattuto se esonerarlo o tenerlo fino al termine della stagione sulla panchina del. Nel frattempo,preferisce dribblare le domande sul suo futuro: "Adesso" ha detto, sorridendo, allo sbarco in Dubai, dove parteciperà al Globe Soccer, evento ricco di protagonisti del calcio mondiale. In Francia, Inghilterra, ma anche Italia, rimangono in attesa.

La crisi madrilena nello spogliatoio (dove Casillas non ha mandato giù la panchina contro il Malaga) e nei risultati (il Barcellona è lontano 16 punti), ha già un destino scritto: la coppia Cristiano Ronaldo-Mourinho lascerà la capitale spagnola. Il Paris Saint Germain sembra l'unico club a potersi permettere questo affare e, si sa, Mou non è un tecnico insensibile ai padroni danarosi. Anche se, in cuor suo, il portoghese preferirebbe tornare in Premier League per succedere ad Alex Ferguson. Ma siccome lo scozzese prolunga ogni anno la permanenza sulla panchina del Manchester United, quale occasione migliore per sfidarlo se non accasarsi al City? Mancini ha deluso gli sceicchi, in estate potrebbero cambiare guida tecnica.

Infine, mai dimenticare l'Inter. Nei giorni scorsi Mourinho e Moratti si sono sentiti per gli auguri, ribadendosi stima reciproca. Oggi le condizioni per tornare a Milano sono lontante dal realizzarsi ma certi amori non finiscono. Anche El Pais, autorevole quotidiano spagnolo, ne parla: giusto per capire che non è una boutade da tabloid.