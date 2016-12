Cagliari, allarme stipendi

foto SportMediaset 14:52 - "Il Cagliari ha bisogno di aiuto. Speriamo che le istituzioni recepiscano il nostro grido d'allarme e ci aiutino", queste le parole del dg dei sardi, Marroccu. Il dirigente pone l'allarme sulla situazione finanziaria del club: "Il Cagliari si trova in difficoltà e si sente abbandonato da tutti. Per la prima volta il presidente ha problemi a pagare gli stipendi". La situazione non è certo delle migliori e per Marroccu "non sarà facile trattenere i big". - ". Speriamo che le istituzioni recepiscano il nostro grido d'allarme e ci aiutino", queste le parole del dg dei sardi, Marroccu. Il dirigente pone l'allarme sulla situazione finanziaria del club: "Il Cagliari si trova in difficoltà e si sente abbandonato da tutti. Per la prima volta il presidente ha problemi a pagare gli stipendi". La situazione non è certo delle migliori e per Marroccu "".

"Il Cagliari aveva investito più di 10 milioni di euro per lo stadio di Elmas ma è tutto ancora bloccato, altri 8 milioni a Quartu e non abbiamo ancora un resoconto finale. A questa dobbiamo aggiugnere il pignoramento degli introiti Sky operato dal Comune di Cagliari per i presunti debiti datati anni '70 e '80 che il presidente Cellino aveva iniziato a estinguere e che la Regione non ha ancora onorato i suoi impegni di sponsorizzazione degli ultimi due anni". Così Marroccu, dg del Cagliari, ha voluto spiegare la situazione finanziari del club sardo, indicando tutte le cause che hanno portato alla situazione odierna. "Il risultato di tutto questo è che il Cagliari adesso si trova in difficoltà e si sente abbandonato da tutti - ha proseguito Marroccu -. Per la prima volta ha problemi a pagare gli stipendi. Il presidente è stanco di lottare contro i mulini a vento e si chiede il motivo di tanto ostracismo decretato un po' da tutte quelle forze che invece dovrebbero sostenerci".



Ultima, ma solo in ordine cronologico, la vicenda di Parma, dove il Cagliari è stato costretto ad andare a giocare con la Juventus. La "trasferta" è costata al club 300mila euro: "Siamo stati ospiti in casa nostra. Ci auguriamo, e, seguendo le parole del sindaco di Quartu Contini, così dovrebbe essere che la situazione a Is Arenas si sblocchi in maniera definitiva". Per il 3 gennaio è in programma una riunione che vedrà coinvolte le forze in campo per risolvere finalmente tutti i problemi che stanno ritardando l'apertura ultimativa dell'impianto. "Il Cagliari ha già annunciato di essere pronto a fare un passo indietro, eliminando alcune infrastrutture pur di ottenere l'autorizzazione a giocare tutte le partite casalinghe a Is Arenas".



Il problema finanziario si ripercuote inevitabilmente anche sulla squadra e sui giocatori del Cagliari. Per la società sarebbe un grande successo se al prossimi mercato di gennaio il Cagliari riuscirà a trattenere i suoi pezzi pregiati. "L'assalto alla diligenza è già partito, la tentazione di rinunciare a uno dei giocatori più richiesti c'è - ha chiarito il dg Marroccu -. Dobbiamo ricordare che il presidente Cellino quest'estate non ha esitato a stracciare un contratto di 15 milioni di euro già firmato con un club russo per la cessione di Astori e ha persuaso, Nainggolan, d'accordo con lui, a proseguire insieme l'avventura in rossoblù. Non sarà facile adesso trattenere i big". A non rischiare nulla sono Pulga e Lopez, i due tecnici a guida del Cagliari, che sembrano essere una delle poche certezze: "Nutriamo massima fiducia in Pulga e Lopez. Proprio il fatto che Diego abbia lottato sul campo per ottenere salvezze insperate è di molto aiuto nella gestione di questa situazione".