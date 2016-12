Serie B, occasione sprecata per il Verona

- Niente da fare nel primo Boxing day della Serie B per il. Gli scaligeri pareggiano 1-1 cone non approfittano del ko del. Al Castellanisegna uno gol splendido, poipareggia i conti al 90'. Vince invece il: con lofinisce 1-0. Tre punti anche per, che supera 4-1 ilko nella sfida salvezza colrinviata per nebbia.

TUTTI I RISULTATI



Ascoli-Cittadella 4-1

Partita facile per l'Ascoli contro il Cittadella. Il match finisce 4-1. Padroni di casa in vantaggio su rigore al 22' con Soncin. Schiavon, al 44', pareggia i conti, ma i bianconeri tornano avanti al 14' s.t. con Zaza. Poi altri due gol per i bianconeri con Morosini e Scalise. Espulsi Martinelli (Cittadella) al 21' p.t. per chiara occasione da gol e Di Carmine (Cittadella) al 15' s.t. per somma di ammonizioni.



Bari-Grosseto 1-0

Lo scontro salvezza al San Nicola con il fanalino di coda Grosseto lo decide un gol di Fedato all'ultimo minuto di recupero. I pugliesi hanno giocato con un uomo in più dal 42' del primo tempo, per l'espulsione del difensore Padella (doppia ammonizione). Al 12' della ripresa il capitano del Bari, Caputo, si è fatto parare un calcio di rigore dal portiere toscano Lanni.



Juve Stabia-Crotone 3-1

Netta vittoria in rimonta della Juve Stabia con il Crotone. Gli ospiti passano al 26' con un colpo di testa di Addae. Il gol del pareggio arriva poi al 33' con Danilevicius. Le altre due reti della Jue Stabia sono poi arrivati all'81' con Genevier e al 90' con Improta.



Lanciano Novara 1-0

Nuova sconfitta pesante per il Novara. La Virtus Lanciano si aggiudica la sfida salvezza grazie a una rete realizzata da Manuel Turchi al 39' del secondo tempo. Per la squadra abruzzese si tratta della prima vittoria casalinga della stagione. Con i tre punti conquistati oggi i frentani raggiungono in classifica a quota 19 punti i piemontesi



Modena-Spezia 1-0

Partita ricca di occasioni e colpi di scena. Il match lo decide all'86' Ardemagni.





Padova-Ternana 0-0

Pareggio a reti inviolate tra Padova e Ternana con l'esordio di Franco Colomba sulla panchina dei veneti all'Euganeo. Unica chiara occasione da gol per i padroni di casa all'11' del primo tempo, quando Renzetti da fuori area tira potente e preciso, ma senza fortuna. Nel secondo tempo tanto gioco a centrocampo ma portieri di fatto inoperosi per un pareggio stanco e noioso, buono solo per la classifica.





Pro Vercelli-Cesena 1-3

Altra sconfitta interna per la Pro Vercelli che con una diretta concorrente per la salvezza, il Cesena, perde 3-1. Passano in vantaggio gli ospiti con un'autorete del vercellese De Paula, all'esordio. A meta' tempo raddoppia per il Cesena Rodriguez e accorcia le distanze Modolo. Nella ripresa, dopo venti minuti di dominio assoluto dei padroni di casa, gli ospiti segnano la terza rete in contropiede con Succi. La Pro ora è penultima in classifica.





Reggina-Vicenza 1-0

Successo di misura della Reggina. La rete della vittoria amaranto è stata messa a segno al 26' del secondo tempo da Ceravolo.



Varese-Brescia (Rimandata per nebbia)



Empoli-Verona 1-1

L'Empoli pareggia 1-1 col Verona al Castellani. Gli azzurri hanno tenuto sempre il pallino del gioco in mano, al 13' della ripresa sono andati in vantaggio con Saponara, autore di un'azione personale dal fondo. A dieci secondi dal termine, durante il 5' minuto di recupero, Ceccarelli pareggia in contropiede. Gli azzurri proseguono la striscia positiva col 12/o risultato utile