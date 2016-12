Del Piero: "Juve, anno magico"

- E' tempo di bilanci per. L'ex capitano bianconero, dalle pagine del suo sito , ripercorre il suo 2012 e lo analizza: "Straordinario, indimenticabile, l'anno del grande ritorno alla vittoria con la Juventus, dell'addio e del cambiamento. Non dimenticherò mai quello che mi è accaduto in questo anno magico". L'attaccante, ora al, ricorda i tifosi juventini con affetto: "Mi hanno fatto vivere l'emozione più grande".

ADP si riferisce all'ovazione contro l'Atalanta, allo Juventus Stadium: "Non finirò mai di ringraziare tutti i tifosi della Juventus per quello che mi hanno regalato, per avermi fatto vivere forse l'emozione più grande della mia carriera, che non pensavo sarebbe stata fuori dal campo e non in campo, quel 13 maggio".

L'attenzione è rivolta anche i suoi nuovi tifosi, quelli australiani: "prometto il massimo impegno per tirarci fuori da una situazione difficile: lo faremo con grinta ed entusiasmo". Giovedì 27 dicembre Alex sarà di nuovo in campo per la sfida contro i Central Coast Mariners, valida per la 13.esima giornata di A-League. La partita sarà trasmessa in esclusiva su Premium Calcio a partire dalle 9:30.