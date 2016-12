De Laurentiis: "Forti inevstimenti"

Su questo tema ringrazia Conte per la vicinanza: "E' un uomo vero che indossa al meglio i colori della sua società. Ho apprezzato la sua posizione nei nostri confronti". De Laurentiis ha poi voluto fare il punto sugli obiettivi del Napoli: "Vogliamo essere una delle società più grandi d'Europa. Come ai tempi di Maradona. Non siamo inferiori politicamente, calcisticamente e culturalmente a realtà come Liverpool e Manchester. Lo scudetto verrà col tempo, già quest'anno- senza penalità- abbiamo 8 punti in più di un anno fa".

Ringraziamenti per Mazzarri, per i tifosi del Napoi decisivi negli 8 anni di grande ascesa sotto la sua gestione, ma il pensiero più profondo va a Cavani: "E' il simbolo della riscossa della napoletanità, è un guerriero".