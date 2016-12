Fratello di Balo: resta in arresto

foto SportMediaset Correlati Balotelli, fratello arrestato per violenza e resistenza a pubblico ufficiale

11:10

resta in arresto. Lo ha deciso il giudice, che ha stabilito l'obbligo di dimora, quindi niente domiciliari, per il fratello di, arrestato sabato notte con l'accusa di violenza e resistenza a pubblico ufficiale. Il procedimento è stato fissato per il 3 gennaio.si è presentato al palazzo di giustizia di Brescia per raccontare la sua versione dei fatti e si è scusato con i due carabinieri aggrediti.