L'Olanda è pazza di Pellè

foto SportMediaset Mario Balotelli, che fa impazzire i tabloid britannici, o Marco Verratti, che cresce nel Psg dello sceicco. C'è anche Graziano Pellè, bomber pugliese scartato da Parma e Sampdoria che in Olanda, prima con l'Az Alkmaar e ora con il Feyenoord, è diventato un autentico idolo. E trascorrerà un Natale felice dopo la doppietta che ha permesso ai suoi di piegare 2-1 il Groningen e portarsi a -3 dalla capolista Psv Eindhoven in Eredivisie. Due reti che lo hanno già portato a quota 14 in 18 presenze, al secondo posto della classifica dei bomber.

E' entusiasta di lui il tecnico Ronald Koeman: "La partita non si era messa bene, ma nel secondo tempo l'andamento della partita è cambiato grazie al nostro grande attaccante. L'anno scorso avevamo in squadra uno svedese di origine italiana, John Guidetti (ora al Manchester City, ndr), che ha fatto meraviglie. Pellè non è solo in grado di segnare, ma è anche un grande uomo d'area".



Pellè, che è in prestito dal Parma, aveva conquistato il pubblico olandese giocando dal 2007 al 2011 nell'Az Alkmaar, in cui vinse anche un titolo. Il pubblico lo adora e ha già chiesto di acquistarlo a titolo definitivo. Non potrebbe esserci Natale migliore.