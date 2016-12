Conte: "Champions? Sarebbe un delitto non provarci"

foto SportMediaset Correlati Agnelli: "Ce la giochiamo con tutti" 17:23 - Dallo scudetto alla Champions, passando per Scommessopoli, Mourinho e Drogba. Antonio Conte si racconta a Tuttosport: "La Juve è massimo, dopo allenerò all'estero. Mou e Guardiola stanno sul piedistallo, io lavoro per collocarmi allo stesso livello". Prima, però, c'è una Champions da cercare di vincere: "Sarebbe un delitto non provarci, siamo lì. Lotteremo, io il sogno lo coltivo. Drogba? Mai chiesto, certo che ci farebbe comodo...". - Dallo scudetto alla, passando persi racconta a Tuttosport: "La Juve è massimo, dopo allenerò all'estero. Mou e Guardiola stanno sul piedistallo, io lavoro per collocarmi allo stesso livello". Prima, però, c'è una Champions da cercare di vincere: "Sarebbe un delitto non provarci, siamo lì. Lotteremo, io il sogno lo coltivo. Drogba? Mai chiesto, certo che ci farebbe comodo...".

L'allenatore della Juventus fa un bilancio dell'ultimo anno: "Il mio 2012 è più che positivo sotto tutti i punti di vista. Abbiamo conquistato lo scudetto da imbattuti, siamo arrivati a disputare la finale di Coppa Italia, abbiamo vinto la Supercoppa, concludiamo l'anno in testa alla classifica, negli ottavi di Champions League e nei quarti di Coppa Italia... Più di così". Un anno che, però, è stato segnato dalla squalifica per il calcioscommesse: "Una vicenda dolorosa, che mi ha portato a riflettere e a lavorare su me stesso per costruire qualcosa di positivo. Ora sono più forte. C'è qualcosa che non va nel sistema. Vedere cosa accade al Napoli mi dispiace, non lo trovo giusto. Come sostiene il presidente Agnelli c'è bisogno di una riforma della Giustizia sportiva".



Da calciatore ha vinto quasi tutto, da tecnico vuole ancora di più: "Fossi ancora un giocatore mi piacerebbe avere un allenatore come Conte, mi aiuterebbe a vedere il calcio in maniera diversa. Il mio è un calcio orgnaizzato. Più di Mou e Guardiola? Loro stanno sul piedistallo, io lavoro per collocarmi allo stesso livello. Io il calcio lo studio dal punto di vista tecnico, tattico, psicologico, fisico, gestionale. Se sono a casa, scelgo un libro che mi aiuti nella mia professione. Sto pure studiando inglese e devo ammettere che fatico da bestia, però mi serve con gli stranieri per comunicare in maniera corretta, per essere persuasivo sotto il profilo motivazionale". Oggi c'è la Juventus, domani chissà: "Vedremo, per me questo è il coronamento di un sogno. Mi auguro che sia un percorso lungo, dopo sarà all'estero. In Italia? Mi piacerebbe la Nazionale, però è uno step successivo".



Conte esalta il suo gruppo e punta la Champions: "Questa Juve è più forte dell'anno scorso, perché un anno di lavoro alle spalle ci ha consentito di superare quattro mesi delicatissimi senza l'allenatore in panchina. Il Celtic va azzannato con la medesima forza del Barcellona o del Real. La presunzione ci ammazzerebbe. Non possiamo non credere di andare avanti. Sarebbe un delitto, siamo lì, lotteremo, io il sogno lo coltivo". Sul mercato cerca di sviare, ma l'obiettivo pare proprio Drogba: Nessuno me ne ha parlato né tantomeno io l'ho chiesto. Detto questo, si tratta di un fuoriclasse che ha alzato la Champions League e ci farebbe comodo. Se dovessi convincere Agnelli a prenderlo gli direi che fino ad ora è stato contento e potrebbe esserlo molto di più". Inevitabile chiudere con Del Piero: "Il nuovo Alex? E' lo zoccolo duro che si è creato come ai tempi di Lippi. I Padoin, i Caceres, i Giaccherini, i Marrone non li cambio con nessuno. Gente che sta fuori e non protesta, gioca e dà il massimo".