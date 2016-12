Serie A, il Natale dei campioni è a casa

foto SportMediaset 19:19 - Mete esotiche in calo. Quest'anno i calciatori di Serie A preferiscono di gran lunga il Natale a casa con la famiglia rispetto al caldo di Dubai o alla settimana bianca. I tanti stranieri del nostro campionato approfitteranno dei giorni di pausa per ritornare a casa dopo qualche mese. Viaggio low cost per Vladimir Petkovic, tecnico della Lazio seconda in classifica: in macchina fino a Sarajevo, sua città di nascita, e ritorno a Roma sempre in auto. - Mete esotiche in calo. Quest'anno i calciatori dipreferiscono di gran lunga il Natale a casa con la famiglia rispetto al caldo di Dubai o alla settimana bianca. I tanti stranieri del nostro campionato approfitteranno dei giorni di pausa per ritornare a casa dopo qualche mese. Viaggio low cost per, tecnico della Lazio seconda in classifica: in macchina fino a Sarajevo, sua città di nascita, e ritorno a Roma sempre in auto.

Il centrocampista del Bologna Kone andrà in Grecia per rivedere la famiglia dopo ben sei mesi. In casa Milan, Pato, Robinho e Gabriel rientreranno in Brasile e per i primi due il viaggio potrebbe essere senza ritorno. Per i campioni d'inverno della Juventus niente crociere né lunghi viaggi: a parte l'eccezione dei sudamericani Isla, Vidal e Caceres, si sposteranno, ma di poco, Vucinic, Lichtsteiner e Pogba, mentre gli italiani, che sono quasi tutti padri di figli piccoli, da Buffon a Bonucci, Barzagli, Marchisio, Pirlo hanno preferito restare in zona. Qualche breve puntata in località vicine (Costa Azzurra e Spagna) è possibile per Giovinco, Matri, Quagliarella. Chiellini resterà a casa a curarsi. Boateng ha scelto il caldo di Miami, a Dubai volerà El Shaarawy, che potrebbe incrociare l'interista Stankovic, mentre Cassano ha scelto Abu Dhabi. Passerà invece le vacanze nella sua Roma Stramaccioni.



In casa Lazio Klose tornerà in Germania con la famiglia, mentre Hernanes ha preferito farsi raggiungere nella capitale dai familiari. Sull'altra sponda del Tevere niente mete esotiche, complice anche la tournée che i giallorossi faranno negli Usa a cavallo di fine anno, con ritorno il 3 gennaio. Totti e De Rossi restano a Roma, così come Castan e Nico Lopez (entrambi neo papà). Il resto della pattuglia sudamericana (Burdisso, Osvaldo, Lamela, Dodò, Marquinho e Marquinhos) farà un piccolo tour de force, tornando a casa prima di ricongiungersi con i compagni per il viaggio americano. Alla Fiorentina parentesi familiare per Jovetic (Montenegro), Borja Valero (Spagna) e Facundo Roncaglia (Argentina). Al Napoli Hamsik torna a casa, così come Cavani, Zuniga e Fernandez.