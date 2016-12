Balotelli, fratello arrestato per violenza e resistenza a pubblico ufficiale

foto SportMediaset Correlati Ecco il Balo di Natale - Video 19:45 - Arrestato per violenza e resistenza a pubblico ufficiale. Enoch Barwuah, fratello di Mario Balotelli, è riuscito a comportarsi ancora peggio dell'attaccante del City. Nella notte tra sabato e domenica, in un bar di Bagnolo Mella (Brescia), il 20enne è rimasto coinvolto in una rissa: la situazione degenera, arrivano i carabinieri ed Enoch dà in escandescenza, aggredendoli e provocando loro ferite guaribili in quindici giorni. - Arrestato per violenza e resistenza a pubblico ufficiale., fratello diè riuscito a comportarsi ancora peggio dell'attaccante del. Nella notte tra sabato e domenica, in un bar di(Brescia), il 20enne è rimasto coinvolto in una rissa: la situazione degenera, arrivano ied Enoch dà in escandescenza, aggredendoli e provocando loro ferite guaribili in quindici giorni.

Ore 2 di notte: all'interno di un bar di Bagnolo Mella (paese della bassa bresciana in cui vivono i Barwuah) si scatena una rissa e vengono chiamate le forze dell'ordine. Arrivano i carabinieri, e trovano Enoch in mezzo alla strada, a torso nudo e a piedi scalzi. E' qui che il fratello di Balotelli li aggredisce, provocandogli ferite guaribili in 15 giorni. Inevitabili, scattano le manette e l'arresto con l'accusa di violenza e resistenza a pubblico ufficiale. Nel bar si trovava anche la sorella di Enoch Barwuah, colta da malore.



Il ragazzo (gioca in Serie D nel Bogliasco), che adesso è agli arresti domiciliari, lunedì sarà processato per direttissima e proverà a difendersi. Enoch, infatti, sostiene di essere stato aggredito all'interno del locale e, poi, di essere scivolato addosso ai carabinieri in maniera del tutto involontaria.



"HO COMMESSO UNA INGENUITA'"

"Mi sono trovato in difficoltà per colpa di altri. Poi ho compiuto una ingenuità. Ma non avevo bevuto". Così Enoch Barwuah, fratello di Mario Balotelli, arrestato per aver aggredito la notte scorsa due carabinieri intervenuti per sedare una rissa in un bar di Bagnolo Mella in cui era coinvolto, ha spiegato quanto accaduto. La versione di Enoch è stata riferita dal suo allenatore, Guido Pagliuca, tecnico del Bogliasco, club di serie D, dove il fratello di Balotelli e' arrivato da quattro settimane.